СЗК положительно оценивает свои результаты на выборах в ЕП

Несмотря на то, что в соответствии с неофициальными данными агентства LETA СЗК, вероятно, не удалось получить ни одного мандата, Краузе положительно оценил то, что СЗК, согласно предварительным данным, преодолел 5%-ный барьер.

"Популистские партии - Новая консервативная партия и "KPV LV" - остались позади нас и не преодолели 5%-ный барьер. Это говорит о том, что избиратели дали оценку лжи и работе этих популистов в Сейме, которая в целом деструктивна", - сказал руководитель СЗК.

Краузе указал, что ответственность за проблемы в организации голосования должны взять на себя конкретные министры, потому что это снизило активность избирателей, которые не могли воспользоваться сменой участка.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс ("KPV LV") должен взять на себя ответственность за некомпетентность Управления по делам гражданства и миграции, которое не обеспечило рассылку извещений об избирательных участках все избирателям, сказал руководитель партии.

Напомним, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

По одному депутатскому месту, согласно неофициальной информации, могут получить "Для развития/За!" и Русский союз Латвии (РСЛ).

В настоящее время не подсчитаны голоса еще только на нескольких участках.