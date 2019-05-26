Найден остов последнего американского корабля, перевозившего рабов

Судно было брошено в 1860 году - после того, как из Африки в Алабаму оно доставило 110 рабов.

"Обнаружение "Клотильды" - очень важное событие в археологии. Этот остов показывает нам одно из темнейших времен современной истории", - заявила исполнительный директор исторической комиссии Алабамы Лиза Демотропулос Джонс.

Галерея: "Клотильда" - остов последнего американского рабского корабля

"Обычно мы очень внимательны в решениях о найденных остовах. Особенно в случае, если название корабля на корпусе размыто, а колокол, на котором должно быть название корабля - пропал. Однако сейчас доказательство свидетельствуют, что это остов "Клотильды"", - добавил археолог Джеймс Дельгадо.

В записках капитана, который работал у работорговца Уильяма Фостера, сказано, что после закрепления на якорь они корабль сожгли. У найденного остова есть признаки горения, которые подтверждают идентичность корабля.

Несмотря на то, что Томас Джефферсон закон, запрещающий работорговлю, подписал уже в 1808 году, трансатлантическая работорговля продолжалась еще десять лет.

110 африканских мужчин, женщин и детей, находившихся на "Клотильде", были жестоко похищены во время насильственного рейда в Африке. Когда корабль пришел в Алабаму, 25 рабов были проданы местным работорговцам, а остальные остались в рабстве на местных плантациях.