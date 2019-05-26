Вс, 26.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Эрнест Гулбис проиграл в первом же круге French Open

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Эрнест Гулбис

ФОТО: AFP/SCANPIX

Первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис в воскресенье в первом круге Открытого чемпионата Франции со счетом 2:6, 6:7 (2:7), 0:6 уступил норвежскому таланту Касперу Руду.

Латыш в данный момент в международном рейтинге занимает 80-е место, тогда как 20-летний Руд расположился на 63-й строчке, которая пока что является рекордной в ее карьере.

За выступление в первом круге Гулбис заработал десять рейтинговых очков.

Гулбис в этом матче сделал шесть эйсов, но допустил 11 двойных ошибок.

Теннисисты между собой ранее не встречались.

30-летний латыш проводит неудачный сезон, лишь неделю назад ему удалось прервать серию из десяти поражений. В рамках всех турниров в этом году он в 22 матчах одержал всего шесть побед.

На Открытом чемпионате Франции еще предстоят выступления латвийских теннисисток Анастасии Севастовой и Алены Остапенко.

Турнир будет проходить до 9 июня.

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