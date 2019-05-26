Эрнест Гулбис проиграл в первом же круге French Open

Латыш в данный момент в международном рейтинге занимает 80-е место, тогда как 20-летний Руд расположился на 63-й строчке, которая пока что является рекордной в ее карьере.

За выступление в первом круге Гулбис заработал десять рейтинговых очков.

Гулбис в этом матче сделал шесть эйсов, но допустил 11 двойных ошибок.

Теннисисты между собой ранее не встречались.

30-летний латыш проводит неудачный сезон, лишь неделю назад ему удалось прервать серию из десяти поражений. В рамках всех турниров в этом году он в 22 матчах одержал всего шесть побед.

На Открытом чемпионате Франции еще предстоят выступления латвийских теннисисток Анастасии Севастовой и Алены Остапенко.