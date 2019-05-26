Ушаков: попытки демонизировать "Согласие" провалились

Результаты выборов в Европейский парламент показывают, что попытки демонизировать партию "Согласие" провалились, говорится в заявлении для СМИ отстраненного мэра Риги, лидера списка "Согласия" на выборах Нила Ушакова, который, по неофициальным данным, может быть избран в Европарламент.
"У идеи согласия в Латвии есть сторонники, и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично. Избиратели поддержали нас в самое трудное, наверное, для нашей партии время. За эту поддержку мы сейчас должны отвечать головой. И те, кто будут работать в Европарламенте, и те, кто работают в Сейме, и те, кто работают в Рижской думе. Подвести людей, которые поддерживают ценности "Согласия", мы не имеем никакого права. И у нас у всех сейчас впереди месяцы и годы тяжелой работы и испытаний", - говорится в его заявлении.
Ушаков выразил благодарность избирателям и обязался выполнить предвыборные обещания.
Как сообщалось, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.
По одному депутатскому месту могут получить "Для развития/За!" и РСЛ.
Таким образом, депутатами Европарламента могут стать представители "Нового Единства" Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Согласие"/"Честь служить Риге"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ).