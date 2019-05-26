Ушаков: попытки демонизировать "Согласие" провалились

"У идеи согласия в Латвии есть сторонники, и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично. Избиратели поддержали нас в самое трудное, наверное, для нашей партии время. За эту поддержку мы сейчас должны отвечать головой. И те, кто будут работать в Европарламенте, и те, кто работают в Сейме, и те, кто работают в Рижской думе. Подвести людей, которые поддерживают ценности "Согласия", мы не имеем никакого права. И у нас у всех сейчас впереди месяцы и годы тяжелой работы и испытаний", - говорится в его заявлении.