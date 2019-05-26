Сборная России обыграла Чехию и завоевала бронзу ЧМ-2019

Этот матч стал для форварда Ильи Ковальчука 179-м за сборную России. Столько же матчей за национальную команду России провёл защитник Илья Никулин. Таким образом, 36-летнему хоккеисту осталось провести всего одну игру за сборную России, чтобы выйти в единоличные лидеры.

Сборные России и Чехии встречались на ЧМ-2019 на групповой стадии. Тогда подопечные Ильи Вороьёва оказались сильнее и одержали победу со счётом 3:0. В этот раз россияне также одержали победу, но уже не такую убедительную.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте, после того как форвард российской команды Михаил Григоренко подправил дальний бросок защитника Михаила Сергачёва.

Чехам довольно быстро удалось сравнять благодаря точному броску Михала Ржепика, а в конце первой двадцатиминутки Доминик Кубалик вывел Чехию вперёд.

Уже на первой минуте второго периоде Артём Анисимов сравнял счёт в матче. Шайба после удара нападающего "Чикаго Блэкхокс" отрикошетила от клюшки чешского защитника Радко Гудаса и залетела в ворота. Больше во втором игровом отрезке голов не последовало.

В третьем периоде также командам не удалось распечатать ворота друг друга. Одним из самых ярких моментов в этом игровом отрезке стал силовой приём чешского защитника Яна Рутты, который впечатал Александра Овечкина в борт.

Овертайм, несмотря на наличие опасных моментов, также не принёс забитых голов и командам предстояло выявить победителя в послематчевой серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.

Таким образом, сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею. Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на мировом первенстве.