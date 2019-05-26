Эксперт: латышский избиратель был активнее русскоязычного

Эглайс указал, что официальные данные выборов и активности будут известны после полуночи, однако уже сейчас провизорские результаты свидетельствуют, что наивысшей активность была а центральных избирательных участках Риги, и это может быть связано с тем, что люди активно использовали возможность в среду и пятницу проголосовать в более удобном для себя участке.

"К примеру, на участках в Рижской 1-й гимназии, Доме конгрессов и в торговом центре Spice активность достигла двух третей избирателей. Такой же уровень был достигнут в отдельных более латышских районах Риги, к примеру, на трех участках на Тейке и на одном в Вецаки", - сказал Эглайс.

Он добавил, что в тех районах Риги, где больишнство жителей в семье говорят по-русски, активность была низкой, к примеру, ниже 30% она была в Даугавгриве, Кенгарагсе, в дальнем конце у Шкиротавы, в Московском предместье между железной дорогой и Даугавой.

"Однако в Плявниеках активность была между 32% и 36% и, возможно, на активность повлияли не только культурно-этнические, но и социальные аспекты и аспекты состоятельности", - сказал Эглайс.

Эксперт добавил, что подобные тенденции наблюдаются и за Ригой, к примеру, в Юрмале средняя активность была близка к 40%, а в Каугури - к 30%. В Алуксненском крае наименьшая активность - 18% - была в волости Педедзес, где больше всего русскоязычных. В Аглонском крае в Аглонской волости, где больше людей говорит по-латышски, активность была выше, чем в трех остальных преимущественно русскоязычных волостях края.

"Конечно, нужно принять во внимание, что голосовавшие в других участках изменили показание активности, однако общая тенденция вырисовывается", - отметил эксперт.