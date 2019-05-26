Страутиня-Ушакова должна была работать в Rīgas ūdens 100 часов в месяц

Страутиня-Ушакова проработала консультантом Rīgas ūdens восемь лет - с конца 2010 года до конца 2018 года. Информация передачи De facto свидетельствует - как минимум в 2014 году ее договор предусматривал зарплату в размере 1,5 тысячи евро и то, что ей нужно обеспечить предприятию 100 консультационных часов в месяц. Передача указывает, что параллельно Страутиня-Ушакова была трудоустроена на полную ставку в думе - на должность руководителя бюро Мэра Риги, да и депутаты уверяют - на полставки она не работала.

Глава Rīgas ūdens Дагния Калниня от разговора с Латвийским телевидением отказалась, а Ивета Страутиня-Ушакова отвечать на вопросы не захотела, пояснив, что находится в отпуске.

В свою очередь руководитель отдела по общественным отношения и коммуникации Rīgas ūdens Артур Муцениекс письменно указал: "Консультационный договор 2014 года с Иветой Страутиней предусматривал информировать заказчика о разработанных нормативных актах о проектах, а также принятых Рижской думой и находящихся в стадии проекта нормативных актах, касающихся деятельности Rīgas ūdens. Обращаем ваше внимание, что оказание предусмотренных в консультационном договоре услуг связано с оценкой большого количества юридической документации, а также подготовкой предложений, комментариев и мнений".

В то время, когда Страутиня-Ушакова была консультантом Rīgas ūdens, акционером предприятия был Андрис Америкс. Он утверждает, что о деталях ее договора информирован не был.

"Ни в одном из предприятий, в котором я был акционером, я не пытался никого устроить на работу", - указал в интервью LTV Америкс.