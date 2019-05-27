Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года

Именно поэтому победителями станут только те представители этого знака, которые самодостаточны и пытаются все проблемы решать самостоятельно. Постоянное обращение за помощью может стать вредной привычкой.

Стрелец

Стрельцам стоит избегать общения со мстительными знаками Зодиака. Звезды советуют этим людям добиваться своего хитростью, но при этом не обижать никого своими действиями. Решение любой проблемы может быть простым и очевидным. Иногда нужно поступать так, как того требуют эгоистические мотивы. Сейчас как раз то самое время, когда преодоление личных трудностей должно стоять в приоритете.

Многие неурядицы могут решаться очень быстро, так как обострится интуиция Стрельцов.

Может измениться жизнь этих людей в целом, их принципы и глобальные цели. Не стоит отказываться от тех возможностей, которые будет предлагать судьба.

Удача на стороне Стрельцов, поэтому нет повода для переживаний и самокопаний. Нужно устремить свой взор вперед, не оглядываясь назад и не думая о прошлом, не жалея об ошибках.

Козерог

Козерогам на этой неделе звезды советуют заняться поисками мотивации. Это должно привести их к пониманию того, чего от них требует судьба. Этим людям необходимо поставить перед собой новые цели, а также завершить все самые важные дела до конца мая. Начало лета лучше встречать свободными и радостными, с чистой душой.

Звезды сделают представителей данного знака более чувствительными, что положительно отразится на умении находить общий язык с окружающими.

Многим потребуется сострадание, которое могут подарить Козероги. В целом же на этой неделе стоит сфокусировать внимание на получении удовольствия, на отдыхе. Стоит сменить обстановку, отправиться за покупками.

Водолей

Не нужно строить иллюзий относительно других людей. Те, кто кажется врагом, могут оказаться хорошими партнерами и товарищами, друзьями. Близкие же друзья, наоборот, могут стать источником проблем и разочарований. Многим будут свойственны позерство, нахальство, наглость. Их стоит простить за это, не прибегая к критике в их адрес. Ссорами делу не поможешь.

В финансовой сфере жизни достичь целей могут помешать негативные привычки. В целом неделя окажется благоприятной для приобретений, начала ремонта, смены имиджа.

Самая опасная черта характера для Водолеев сейчас - жадность. Во всем нужна мера, поэтому стоит помнить о границе между экономностью и скупостью.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет крайне позитивной. Проблемными окажутся только среда и четверг. В эти дни возможно обострение стрессов, тревоги и усталости. Справиться с нервами и апатией поможет своевременный отдых. Люди этого знака Зодиака станут более продуктивными, но это не значит, что им нужно забыть про релаксацию.

Полезными будут смена обстановки, поездки, командировки, покупки. В амурной сфере Рыб также будет ожидать большая удача.

Мнение окружающих относительно тех или иных шагов в любовных делах учитывать не стоит - будет много завистников. Даже родителей и близких друзей лучше не слушать, когда дело коснется любви.