Как звезды провели последние выходные мая

Русский TVNET еженедельно рассказывает о том, как провели свои выходные представители российского шоу-бизнеса. Узнайте, кто провел время на отдыхе, кто уделил время детям, а кому из знаменитостей пришлось работать.
Доброе утро ☀️🐶 Я пока сама в шоке... 🤷🏻♀️ У нас новый член семьи ! Помогите придумать имя нашей малышке 😍 Кстати, наша девочка из самого крутого питомника «Маленькое чудо» @ekaterina_kabakova_ 👍🏼 Вес пушинки 730 г , а вырастет всего до 1,3 кг ♥️ Чудо - это не то слово ! У нас с ( придумываем имя 🤣) день рождения в один день 😜 14 февраля ! #привет #ядевочка #шпиц #микрошпиц #собака #счастье #любимыйдомик #вшоке #маленькоечудо
Я последнее время много думаю. О себе, о своей музыке. Так интересно иногда закапаться в себя. Поизучать изнутри. Прислушаться. Я хочу чтобы вы меня узнали настоящего. Хочу докричаться до вас. Хочу , чтобы в музыке моей на 💯 был Я. И обязательно скоро у меня это получится. Я чувствую..... оно где-то рядом, где-то уже вот-вот. Где-то близко. Присматривается ко мне, приближается. Мы скоро услышим его и увидим. Осталось немного 🖤 #vladtopalov #владтопалов
#Мэйкаперы Телеканал #Пятница @fridaytv 11:00 Подключайтесь прямо сейчас!!!!! Мы с @vladislavlisovets навели шороху в студии, плакали и смеялись , а наши участники создавали шедевры , делали друг другу позорный мэйкап и боролись за победу! Согласна ли вы с мнением нашего крутейшего жюри @vlasovanatalia , @ilyana.erdneeva , @alexey_osipchuk ? #регинатодоренко #регинапутешественница 🌎🌍🌏
Недавно писала про то, что очень жаль, что исторический центр Санкт Петербурга в таком плачевном состоянии. Сразу, конечно, пошло много комментариев от недовольных жителей культурной столицы про то, что город развивается, что в нем куча всего строится и реставрируется. Отвечаю – я все знаю! И про реставрации, и про то, что 30 станций метро построят. Это все очень круто, конечно. Но вот именно центр вызывает у меня больше эмоций. Он в действительно плохом состоянии, но при этом очень важно, чтобы при восстановлении это великое историческое наследие не пострадало!
Сотрудничая с ЮНЭЙДС, я узнал о том, что Россия находится на 3 месте по кол-ву новых случаев ВИЧ Я-зависимый человек в длительной ремиссии, много общаюсь с людьми, для которых употребление психоактивных веществ закончилось (например) в прошлом тысячелетии... или просто очень давно! Среди таких людей немалый процент ВИЧ-позитивных, они дисциплинированно принимают терапию и живут очень полной и насыщенной жизнью... большие семьи, серьезные бизнес-проекты, очень впечатляющие показатели в спорте(часто выше моих👀) Что реально хочется рассказать: 1. Незнание губительно! 2. По данным роспотребнадзора четверть ВИЧ-инфицированных не знают о своем статусе 3. Очень часто выявляется у женщин после 50, т.к. «уже можно не предохраняться» 4. Блин.... более 1000000 официально выявленных случаев ВИЧ... а сколько неизвестно?? Учитывая всё то, о чем я знаю и узнал... в наше время заниматься незащищенным сексом - неоправданное безумие... в любом возрасте, в ЛЮБОЙ социальной группе! Про наркотики , думаю, нет смысла говорить... тюрьма, больница или смерть. И при любом жизненном пути и обстоятельствах,регулярно проходить тест на вич, когда человек знает свой статус и регулярно принимает терапию, у него снижается содержание вируса в крови и он НЕ МОЖЕТ его передать! Оказывается, есть много разумных решений, нужно о них просто знать. Именно поэтому я решил поделиться с вами. Я уверен, что вы, мои подписчики(например), люди мыслящие, далекие от навязанных стереотипов, пережитков прошлого, а самое главное – желающие добра себе и своим близким и мы вместе сможем преодолеть стену мифов, страхов и отчуждения, которое общество возводит вокруг темы ВИЧ и людей, живущих с ВИЧ. Спасибо за внимание Хорошего дня❤ P.S. Если у вас произошел риск инфицирования, то в Питере вам помогут в Пункте профилактики, помощи, поддержки, принятия Пи_5 ( 5-ая Советская, 38 ). Телефон +7 996 788 98 08 _ Анна. (Постконтактная профилактика( 72 часа) и любые , абсолютно любые виды помощи в отношении вич)⬆️⬆️⬆️(на фото😍)
View this post on Instagram
Не ожидала столько комментов про #застрелить . Там под 10 тысяч людей высказалось про видео-демку, читала весь полет . Спасибо вам за то, какие вы у меня. Уникальные. Ни на кого не похожие. Я очень вас люблю сильно🙏🙏🙏. Много музыки пишу сейчас, течёт она сквозь меня. Питер, сегодня встречаемся в 19:00 на крыше Roof Place ❤️ @jblrus #jblrussia #teamjbl