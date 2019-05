Как звезды провели последние выходные мая

View this post on Instagram

Не ожидала столько комментов про #застрелить . Там под 10 тысяч людей высказалось про видео-демку, читала весь полет . Спасибо вам за то, какие вы у меня. Уникальные. Ни на кого не похожие. Я очень вас люблю сильно🙏🙏🙏. Много музыки пишу сейчас, течёт она сквозь меня. Питер, сегодня встречаемся в 19:00 на крыше Roof Place ❤️ @jblrus #jblrussia #teamjbl