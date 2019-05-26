Вопреки возражениям IUB Rīgas centrāltirgus заключил договоров на 222 000 евро

Вопреки возражениям Бюро по надзору за закупками (IUB) предприятие Rīgas centrāltirgus заключило договоры со СМИ на 222 000 евро, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Передача отмечает, что Rīgas centrāltirgus уже ранее заключало сомнительную сделку, в котором муниципальное предприятие решило платить 200 000 евро, чтобы СМИ создавали и писали о предприятии только хорошие новости. IUB увидело в этом несправедливый отбор претендентов, поэтому рекомендовало правила изменить.
Однако руководство рынка рекомендации к сведению не приняло и в середине мая конкурс был завершен. Победителями стали именно те радиостанции, телевизионные и печатные издания, по поводу особого отбора которых ранее уже высказывались подозрения.
С начала февраля Rīgas Centrāltirgus в ходе конкурса искал пять радио, три телеканала, три газеты и один журнал, которые могли бы публиковать некритичную и только позитивную информацию о происходящем на рынке, но в правилах конкурса об этом сказано не было.
"Критерии для отбора были специфичными и возникали подозрения, что они написаны уже заранее зная, кому в этом конкурсе нужно победить. К примеру, искалось радио, у которого есть как популярный канал русской музыки, так и поп-музыки. Этому соответствуют только принадлежащие Komunikatīvo risinājumu projekti Eiropas hitu radio и "Русские хиты". Радиостанции группы SWH как единственные квалифицируются в части конкурса, в которой ищут радио, у которого есть каналы рок-музыки, актуальной музыки, музыки 70-х и 80-х годов и русской музыки", сообщает передача.
Подозрения падают и на часть конкурса стоимостью 50 000 евро, которая особенно подходит Первому балтийскому каналу и Mix FM или радио Baltcom.
Оба претендента заявки на отбор не подали. Поэтому рынок объявил новый конкурс. В нем искали телевидение, бизнес-аудитория которого достигает 80 000 человек, и это случай ПБК. И радио, на котором есть джаз и блюз, юмор, новости и интервью. В ходе повторного конкурса выиграли ПБК и FitFM - фирма, принадлежащая тем же людям, что и Mix FM, отмечает передача.
В свою очередь Rīgas centrāltirgus продолжает утверждать, что критерии отбора на конкурс ни в коем случае нельзя считать особо избирательными.
Контролеры закупок не согласны с тем, что все в порядке, поэтому у предприятия Рижской думы попросили пояснений. Были получены десятки страниц с бумагами, но ответов на вопрос об обоснованности столь нечестного конкурса в документах не было.