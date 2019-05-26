Вопреки возражениям IUB Rīgas centrāltirgus заключил договоров на 222 000 евро

Передача отмечает, что Rīgas centrāltirgus уже ранее заключало сомнительную сделку, в котором муниципальное предприятие решило платить 200 000 евро, чтобы СМИ создавали и писали о предприятии только хорошие новости. IUB увидело в этом несправедливый отбор претендентов, поэтому рекомендовало правила изменить.

Однако руководство рынка рекомендации к сведению не приняло и в середине мая конкурс был завершен. Победителями стали именно те радиостанции, телевизионные и печатные издания, по поводу особого отбора которых ранее уже высказывались подозрения.

С начала февраля Rīgas Centrāltirgus в ходе конкурса искал пять радио, три телеканала, три газеты и один журнал, которые могли бы публиковать некритичную и только позитивную информацию о происходящем на рынке, но в правилах конкурса об этом сказано не было.

"Критерии для отбора были специфичными и возникали подозрения, что они написаны уже заранее зная, кому в этом конкурсе нужно победить. К примеру, искалось радио, у которого есть как популярный канал русской музыки, так и поп-музыки. Этому соответствуют только принадлежащие Komunikatīvo risinājumu projekti Eiropas hitu radio и "Русские хиты". Радиостанции группы SWH как единственные квалифицируются в части конкурса, в которой ищут радио, у которого есть каналы рок-музыки, актуальной музыки, музыки 70-х и 80-х годов и русской музыки", сообщает передача.

Подозрения падают и на часть конкурса стоимостью 50 000 евро, которая особенно подходит Первому балтийскому каналу и Mix FM или радио Baltcom.

Оба претендента заявки на отбор не подали. Поэтому рынок объявил новый конкурс. В нем искали телевидение, бизнес-аудитория которого достигает 80 000 человек, и это случай ПБК. И радио, на котором есть джаз и блюз, юмор, новости и интервью. В ходе повторного конкурса выиграли ПБК и FitFM - фирма, принадлежащая тем же людям, что и Mix FM, отмечает передача.

В свою очередь Rīgas centrāltirgus продолжает утверждать, что критерии отбора на конкурс ни в коем случае нельзя считать особо избирательными.