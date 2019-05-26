Тысячи евро ежемесячно: непереизбранные депутаты ЕП получат щедрые пособия

С июля 2018 года зарплата депутата Европарламента до уплаты налогов составляет 8757,7 евро. Эта зарплата платится из бюджета ЕС. Все депутаты ЕП платят налоги и страховые выплаты ЕС, после уплаты которых им остается 6824,85 евро. Более того, большая часть стран ЕС требует у депутатов платить и налоги своей страны. Поэтому окончательная зарплата (после уплаты налогов) у каждого депутата зависит от налоговых правил страны-происхождения депутата.

После окончания полномочий у депутатов ЕП есть право на переходное пособие. Его выделяют в размере одной месячной зарплаты за каждый проведенный в должности депутата год. Максимальный срок выплаты пособия - 2 года.

Если бывший депутат ЕП принимает полномочия в другом парламенте или госучреждении, переходное пособие снижают до размера его новой зарплаты. Если депутату ЕП одновременно полагается и пенсия по возрасту или инвалидности, он не может получать оба пособия - необходимо выбрать одно из них.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства LETA неофициальным результатам, в Европарламент нового созыва от Латвии переизбраны два депутата - Сандра Калниете и Роберт Зиле, а также вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который большую часть созыва провел в должности комиссара, а не депутата ЕП. Если Домбровскиса выдваинут на должность еврокомиссара, то вместо него депутатом ЕП может стать Инесе Вайдере.

Таким образом, если Вайдере сохранит должность евродепутата, то пяти остальным нынешним депутатам ЕС от Латвии работа в структуре закончится. Однако не все из повторно неизбранных латвийских политиков могут надеяться на полноценное переходное пособие.

Дольше одного года из непредставленных в Европарламенте нового созыва латвийских политиков проработали Ивета Григуле-Петерсоне и Андрей Мамыкин, которые работали в ЕП с начала созыва. Именно они смогут получать пособие в размере пяти месячных зарплат за пять проработанных в Европарламенте лет.

Немногим более года в ЕП проработал и Мирослав Миртофанов, который 5 марта 2018 года сменил в должности Татьяну Жданок. Таким образом, он может претендовать лишь на пособие в размере одной месячной зарплаты.

Политики Алексей Лоскутов и Карлис Шадурскис стали депутатами ЕП после выборов в 13-й Сейм, которые прошли в октябре прошлого года. Это означает, что в должности депутата ЕП они не проработали и года.

Как сообщалось, после подсчета большинства голосов по два мандата депутатов Европарламента могут получить "Новое Единство", "Согласие" и национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), свидетельствует неофициальная информация агентства LETA.

По одному депутатскому месту, согласно неофициальной информации, могут получить "Для развития/За!" и РСЛ.