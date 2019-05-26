Домбровскис пока не говорит, оставит ли он пост еврокомиссара

Политик "Нового Единства" (НЕ) Валдис Домбровскис пока не говорит, начнет ли он в середине лета работу в Европарламенте нового созыва или же останется на должности вице-президента Еврокомиссии.
Полномочия Домбровскиса как еврокомиссара истекают в октябре, то есть после начала работы нового Европарламента ему нужно решить, на какой должности продолжать работу.
Если Домбровскис сделает выбор в пользу должности еврокомиссара, то в Европарламенте начнет работать политик, следующий в списке НЕ за Домбровскисом и Сандрой Калниете.
Пока между коалиционными партиями не прошли официальные переговоры о кандидате на должность еврокомиссара.
"Новое Единство" поддерживает Домбровскиса, а другие партии еще не дали этому ясного подтверждения.