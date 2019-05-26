Вс, 26.05.2019
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Домбровскис пока не говорит, оставит ли он пост еврокомиссара

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Валдис Домбровскис

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Политик "Нового Единства" (НЕ) Валдис Домбровскис пока не говорит, начнет ли он в середине лета работу в Европарламенте нового созыва или же останется на должности вице-президента Еврокомиссии.

Полномочия Домбровскиса как еврокомиссара истекают в октябре, то есть после начала работы нового Европарламента ему нужно решить, на какой должности продолжать работу.

Если Домбровскис сделает выбор в пользу должности еврокомиссара, то в Европарламенте начнет работать политик, следующий в списке НЕ за Домбровскисом и Сандрой Калниете.

Пока между коалиционными партиями не прошли официальные переговоры о кандидате на должность еврокомиссара.

"Новое Единство" поддерживает Домбровскиса, а другие партии еще не дали этому ясного подтверждения.

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