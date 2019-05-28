Пенсионные фонды, и с чем их едят. Как накопить (или хотя бы попытаться) на безбедную старость

Почти у каждого работающего жителя Латвии на 2-м пенсионном уровне накоплено по несколько тысяч евро

Первое, что нужно знать: каждый работающий житель Латвии, кто родился после 1 июля 1971 года и платит налоги, имеет индивидуальные пенсионные накопления первого и второго уровня. Их пополнением не нужно заниматься самому: каждый месяц 6% от брутто-зарплаты автоматически перечисляются в выбранный пенсионный план второго пенсионного уровня. За счет добровольных взносов формируется только третий пенсионный уровень.

У каждого работающего жителя Латвии с 15-летним трудовым стажем на втором пенсионном уровне в настоящий момент в среднем накоплено около 5000 евро.

Управляют этим накоплением профессиональные управляющие пенсиями. Люди могут сами выбрать управляющего своими пенсионными накоплениями второго уровня и подобрать себе подходящий план вложений. Каждый управляющий предлагает несколько пенсионных планов, которые разделены на категории в зависимости от структуры вложений плана. Согласно инвестиционной стратегии, пенсионные планы отличаются главным образом процессом управления активами, т.е. тем, какая часть активов вкладывается в акции предприятий.

Соответствует ли предлагаемый пенсионный план моему возрасту?

Теория инвестиций гласит: чем продолжительнее срок инвестиций, тем более рискованные вложения может позволить себе инвестор. В случае пенсионных накоплений это означает, что для молодых людей более подходящими являются планы с большей долей акций. Вложения в акции сопряжены с большим риском и более сильными кратковременными колебаниями, однако в долгосрочной перспективе такие планы способны обеспечить более высокую доходность и, следовательно, рост накопленного капитала. Поэтому молодым людям (до 40 лет) рекомендуется выбирать пенсионные планы с максимальной долей акций.

В свою очередь людям постарше следует постепенно переходить на более консервативные пенсионные планы, т.е. с меньшей долей акций.

Когда до выхода на пенсию осталось примерно 10 лет, люди, как правило, начинают задумываться, как защитить свои пенсионные накопления от ненужных колебаний стоимости, поэтому в этот момент рекомендуется перейти на консервативный план, не вкладывающий средства в акции предприятий. Но в то же время нужно понимать, что такие планы обеспечивают меньший прирост стоимости накопления. В настоящий момент предлагаются также планы жизненного цикла, автоматически меняющие инвестиционную стратегию в соответствии с изменением возраста клиентов. В результате клиенту не нужно самостоятельно следить за тем, на каком этапе жизни следует переносить свои пенсионные накопления из активного пенсионного плана в консервативный.

Как правило, название этих пенсионных планов указывает на то, для какой возрастной категории они предназначены, например, "Millenials", "16+", "50+" и т.д.

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