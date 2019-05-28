Пенсионные фонды, и с чем их едят. Как накопить (или хотя бы попытаться) на безбедную старость

В повседневной жизни мы все чаще слышим о доходности разных пенсионных планов, а управляющие пенсиями призывают выбрать один из планов, находящихся под их управлением. О том, что нужно учитывать при выборе пенсионного плана, рассказывает управляющий активами Карлис Пургайлис, руководитель CBL Asset Management – дочернего предприятия банка Citadele.
Почти у каждого работающего жителя Латвии на 2-м пенсионном уровне накоплено по несколько тысяч евро
Первое, что нужно знать: каждый работающий житель Латвии, кто родился после 1 июля 1971 года и платит налоги, имеет индивидуальные пенсионные накопления первого и второго уровня. Их пополнением не нужно заниматься самому: каждый месяц 6% от брутто-зарплаты автоматически перечисляются в выбранный пенсионный план второго пенсионного уровня. За счет добровольных взносов формируется только третий пенсионный уровень.
У каждого работающего жителя Латвии с 15-летним трудовым стажем на втором пенсионном уровне в настоящий момент в среднем накоплено около 5000 евро.
Управляют этим накоплением профессиональные управляющие пенсиями. Люди могут сами выбрать управляющего своими пенсионными накоплениями второго уровня и подобрать себе подходящий план вложений. Каждый управляющий предлагает несколько пенсионных планов, которые разделены на категории в зависимости от структуры вложений плана. Согласно инвестиционной стратегии, пенсионные планы отличаются главным образом процессом управления активами, т.е. тем, какая часть активов вкладывается в акции предприятий.
Соответствует ли предлагаемый пенсионный план моему возрасту?
Теория инвестиций гласит: чем продолжительнее срок инвестиций, тем более рискованные вложения может позволить себе инвестор. В случае пенсионных накоплений это означает, что для молодых людей более подходящими являются планы с большей долей акций. Вложения в акции сопряжены с большим риском и более сильными кратковременными колебаниями, однако в долгосрочной перспективе такие планы способны обеспечить более высокую доходность и, следовательно, рост накопленного капитала. Поэтому молодым людям (до 40 лет) рекомендуется выбирать пенсионные планы с максимальной долей акций.
В свою очередь людям постарше следует постепенно переходить на более консервативные пенсионные планы, т.е. с меньшей долей акций.
Когда до выхода на пенсию осталось примерно 10 лет, люди, как правило, начинают задумываться, как защитить свои пенсионные накопления от ненужных колебаний стоимости, поэтому в этот момент рекомендуется перейти на консервативный план, не вкладывающий средства в акции предприятий. Но в то же время нужно понимать, что такие планы обеспечивают меньший прирост стоимости накопления. В настоящий момент предлагаются также планы жизненного цикла, автоматически меняющие инвестиционную стратегию в соответствии с изменением возраста клиентов. В результате клиенту не нужно самостоятельно следить за тем, на каком этапе жизни следует переносить свои пенсионные накопления из активного пенсионного плана в консервативный.
Как правило, название этих пенсионных планов указывает на то, для какой возрастной категории они предназначены, например, "Millenials", "16+", "50+" и т.д.
Проверьте историческую доходность пенсионного плана
Пенсионный капитал – это долгосрочное накопление, соответственно, о его доходности (о том, насколько выросла стоимость пенсионных накоплений) следует судить не по месячным или годовым показателям, а по результатам за более продолжительный период, скажем, за пять, десять лет или даже с момента начала деятельности плана, т.е. более чем за 15 лет.
Это позволяет увидеть, насколько успешно каждый пенсионный план управлялся в периоды экономических кризисов и спадов. Экономика развивается циклично, поэтому важно знать не только то, какой была его доходность в благополучные годы, но и то, как план работал в периоды рецессий.
На портале manapensija.lv можно проанализировать и сравнить долгосрочные результаты и доходность всех доступных в Латвии пенсионных планов.
Правда, следует учитывать, что долгосрочные результаты можно посмотреть только у тех планов, которые существуют, по крайней мере, пять или десять лет. Если пенсионный план был создан год назад, то никаких долгосрочных показателей, разумеется, нет.
Все управляющие пенсионными планами в настоящий момент предлагают низкую комиссию
В последние годы в качестве одного из важнейших аргументов при выборе пенсионного плана указывалась низкая комиссионная плата за управление планом. Впрочем, сегодня этот аргумент уже утратил свою актуальность.
"Во-первых, пенсионные накопления жителей Латвии достигли весьма значительных объемов, что позволило абсолютно всем управляющим пенсиями снизить свою комиссионную плату до самых низких уровней в истории.
Во-вторых, доходность пенсионных планов, которую вы видите на портале manapensija.lv, указана уже после вычета комиссий. Иными словами, это чистая доходность, с которой комиссия уже не взимается, благодаря чему эти данные объективно сравнимы. Поэтому я бы не стал рассматривать комиссионную плату в качестве главного критерия, определяющего выбор пенсионного плана", - комментирует Пургайлис.