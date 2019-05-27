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  • Видео: Prāta vētra устроили свой концерт прямо на улице в Санкт-Петербурге

Видео: Prāta vētra устроили свой концерт прямо на улице в Санкт-Петербурге

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Prāta vētra LR2

ФОТО: Latvijas radio

Одна из пользователей Сети поделилась занимательным видео, но котором группа Prāta vētra выступает прямо на одной из улиц Санкт-Петербурга. 

"У нас на Невском так...", - подписала видео девушка. 

Кадры вызвали интерес у публики в социальных сетях. Многие сначала не поверили. что это известная группа. Кто-то сделал предположение, что Prāta vētra снимает новый видеоклип. Но автор видео пояснила, что камер вокруг не было. 

Другие посчитали, что это просто способ, чтобы привлечь к себе внимание и заработать лишних денег. 

"Довели латышей", "следующий Раймонд Паулс пойдёт. Мы поддержим", "Денег мало в шляпе", - писали комментаторы. 

Напомним, сейчас группа находится на гастролях в России и охотно делится яркими фрагментами с гастролей.

Ранее Prāta vētra спела о любви в русской романтической комедии.

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