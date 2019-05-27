Видео: Prāta vētra устроили свой концерт прямо на улице в Санкт-Петербурге

"У нас на Невском так...", - подписала видео девушка.

Кадры вызвали интерес у публики в социальных сетях. Многие сначала не поверили. что это известная группа. Кто-то сделал предположение, что Prāta vētra снимает новый видеоклип. Но автор видео пояснила, что камер вокруг не было.

Другие посчитали, что это просто способ, чтобы привлечь к себе внимание и заработать лишних денег.

"Довели латышей", "следующий Раймонд Паулс пойдёт. Мы поддержим", "Денег мало в шляпе", - писали комментаторы.

Напомним, сейчас группа находится на гастролях в России и охотно делится яркими фрагментами с гастролей.