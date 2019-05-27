Рижское "Динамо" продлило контракты с двумя защитниками

Защитники рижского "Динамо" Кристап Сотниекс и Сергей Гимаев продлили контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Сотниекс только что вернулся с чемпионата мира по хоккею, где вместе со сборной Латвии занял 10-е место. Прошлый сезон хоккеист провёл в рижском "Динамо", куда вернулся после двух лет проведённых в тольяттинской "Ладе". В минувшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) Сотниекс провёл 55 матчей, забил три гола и сделал 7 результативных передач.
Всего в КХЛ латвийский игрок провёл 567 матчей, забросил 32 шайбы и сделал 62 результативные передачи.
35-летний Гимаев в прошлом сезоне дебютировал в составе рижского клуба. За "Динамо" российский хоккеист провёл 54 матча и сделал одну результативную передачу. Ранее хоккеист выступал за астанинский "Барыс", уфимский "Салават Юлаев", московский ЦСКА, новосибирскую "Сибирь" и подольский "Витязь".
Всего в КХЛ Гимаев провёл 562 матча, забросил 14 шайб и сделал 44 результативные передачи.
Напомним, что ранее рижское "Динамо" заключило контракт с лучшим бомбардиром Немецкой Хоккейной Лиги (DEL) Якобом Берглундом из Швеции и американским защитником Беном Маршаллом. Кроме того, был подписан юный латвийский защитник Эдуард Янсонс.