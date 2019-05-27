Рижское "Динамо" продлило контракты с двумя защитниками

Сотниекс только что вернулся с чемпионата мира по хоккею, где вместе со сборной Латвии занял 10-е место. Прошлый сезон хоккеист провёл в рижском "Динамо", куда вернулся после двух лет проведённых в тольяттинской "Ладе". В минувшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) Сотниекс провёл 55 матчей, забил три гола и сделал 7 результативных передач.