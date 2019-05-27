Анастасия Севастова преодолела барьер первого раунда "Ролан Гаррос"

Матч продлился 1 час 5 минут и закончился уверенной победой латвийской теннисистки - 6:1, 6:4. За это время 29-летняя Севастова реализовала шесть брейк-пойнтов и ни разу не ошиблась при подаче. Её соперница дважды сумела взять подачу и допустила восемь двойных ошибок. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 2:0 в пользу Севастовой.