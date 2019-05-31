Лёгкая атлетика у нее в крови. Лаура, с днём рождения!

Икауниеце родилась в Вентспилсе, но детство и юность провела в Майори. Её мать Винета Икауниеце является лучшей спринтершей в истории Латвии и рекордсменкой страны на различных дистанциях. Отец Лауры Айвар также занимался легкой атлетикой, а затем стал тренером. Неудивительно, что в такой спортивной семье у девочки не оставалось выбора и она выбрала лёгкую атлетику.

В 9 лет Лаура начала заниматься лёгкой атлетикой, а в 14 - многоборьем. За время своей профессиональной карьеры Икауниеце завоевала такое количество наград, кубков и медалей, что перечислять все просто не хватит времени.

В 2012 году Икауниеце завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в Хельсинки (семиборье), а в 2015 году стала бронзовым призёром чемпионата мира в Пекине.

Икауниеце также принимала участие в Олимпийских Играх 2012 года, где заняла девятое место, установив личный рекорд. В 2016 году в Рио Икауниеце была уже четвёртой и тоже установила личные рекорды на дистанции 800 метров и в метании копья.

В 2016 году спортсменка установила новый рекорд Латвии, набрав 6622 очка в австрийском Гётцисе. Там же она установила личные рекорды на дистанции 100 метров с барьерами и 200 метров. В 2017 году в Гётцисе Лаура обновила рекорд Латвии.

Гётцис - это особенное место для нашей спортсменки. 27 мая 2019 года Лаура вновь отправилась в Австрию и заняла там второе место, уступив только чемпионке 2018 года.