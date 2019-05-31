Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Лёгкая атлетика у нее в крови. Лаура, с днём рождения!
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Лаура Икауниеце

ФОТО: instagram.com/laura_ikauniece

Одна из самых известных легкоатлеток Латвии Лаура Икауниеце сегодня, 31 мая, празднует свой день рождения. Спортсменке исполнилось 27 лет!

Икауниеце родилась в Вентспилсе, но детство и юность провела в Майори. Её мать Винета Икауниеце является лучшей спринтершей в истории Латвии и рекордсменкой страны на различных дистанциях. Отец Лауры Айвар также занимался легкой атлетикой, а затем стал тренером. Неудивительно, что в такой спортивной семье у девочки не оставалось выбора и она выбрала лёгкую атлетику.

В 9 лет Лаура начала заниматься лёгкой атлетикой, а в 14 - многоборьем. За время своей профессиональной карьеры Икауниеце завоевала такое количество наград, кубков и медалей, что перечислять все просто не хватит времени. 

В 2012 году Икауниеце завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в Хельсинки (семиборье), а в 2015 году стала бронзовым призёром чемпионата мира в Пекине.

Икауниеце также принимала участие в Олимпийских Играх 2012 года, где заняла девятое место, установив личный рекорд.  В 2016 году в Рио Икауниеце была уже четвёртой и тоже установила личные рекорды на дистанции 800 метров и в метании копья.

В 2016 году спортсменка установила новый рекорд Латвии, набрав 6622 очка в австрийском Гётцисе. Там же она установила личные рекорды на дистанции 100 метров с барьерами и 200 метров. В 2017 году в Гётцисе Лаура обновила рекорд Латвии.

Гётцис - это особенное место для нашей спортсменки. 27 мая 2019 года Лаура вновь отправилась в Австрию и заняла там второе место, уступив только чемпионке 2018 года.

Время идёт, а Икауниеце по-прежнему является одной из главных звёзд латвийской лёгкой атлетики, да и спорта в целом. Желаем Лауре не останавливаться на достигнутом и покорения новых высот, рекордов и медалей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|Picture from Shape magazine|🖤 #heptalaura #kallasmanagement #smile #shapemagazine #latvia

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Little trip to lovely Estonia (Pernava) #niketeam #heptalaura

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Paradise. ☀️🌴💙 #happylife #goodtime #Crete #summer #sun #lovelife

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The sweat. The time. The devotion. IT PAYS OFF

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