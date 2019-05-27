Избранная в ЕП Жданок по-прежнему фигурирует в уголовном деле

Уголовный процесс, по которому проходит Жданок, связан с организованным РСЛ собранием против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. В общей сложности в этом деле фигурируют один человек, который имеет статус подозреваемого, и четыре человека со статусом лица, против которого начат уголовный процесс.

Как сообщаллось ранее, статус подозреваемого в этом деле имеет Владимир Линдерман, которому инкриминируется статья Уголовного кодекса Латвии о разжигании национальной, этнической и расовой ненависти. Кроме того, он подозревается в действиях, направленных против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства. Также Линдермана подозревают в организации массовых беспорядков.

Чтобы расследование могло продолжаться без помех, более подробных комментариев СГБ не дает, поэтому не понятно, когда дело могут передать в прокуратуру для предъявления обвинений и будет ли это сделано вообще.

СГБ также не раскрывает, какой статус был применен к Жданок в уголовном процессе, где оцениваются ее высказывания на дискуссии, инициированной РСЛ в ЕП в феврале этого года.

Руководитель Бюро ЕП в Латвии Марта Рибеле пояснила агентству LETA, что вопрос о выдаче депутатов для уголовного преследования принимает весь Европарламент.