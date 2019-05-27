Мужчину, убившего топором кота, осудили на 20 дней лишения свободы

Согласно приговору, 15 апреля прошлого года мужчина с целью убить кота схватил топор и нанес животному удар по голове. В результате полученной травмы кот умер.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, кратковременное содержание под стражей, принудительные работы или штраф.

В приговоре указано, что мужчине придется не только провести 20 дней за решеткой, но и возместить судебные издержки в размере 80 евро.