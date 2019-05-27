Пн, 27.05.2019
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Мужчину, убившего топором кота, осудили на 20 дней лишения свободы

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Топор. Иллюстраттивное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Земгальский районный суд приговорил к 20 дням лишения свободы мужчину, убившего в прошлом году топорищем кота. Об этом свидетельствует общедоступный анонимный судебный приговор.

Согласно приговору, 15 апреля прошлого года мужчина с целью убить кота схватил топор и нанес животному удар по голове. В результате полученной травмы кот умер.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, кратковременное содержание под стражей, принудительные работы или штраф.

В приговоре указано, что мужчине придется не только провести 20 дней за решеткой, но и возместить судебные издержки в размере 80 евро.

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