Коварная болезнь Лайма: главное - вовремя заметить!

Тогда человек обычно плохо себя чувствует и обращается за помощью к врачу.

Нимфы тоже опасны

Если взрослый клещ инфицирован боррелиями, то они будут также и у всех его детей - нимф. Если присасываются нимфы, то они не питаются так долго, как взрослые клещи, которые могут есть по несколько дней:

нимфы обычно присасываются на несколько часов, сами отваливаются, и человек этого даже не замечает. Только позже появляется эритема.

Анализы делать преждевременно

Как только боррелии подают в человеческий организм, сразу начинают образовываться антитела. Другое дело, что образуются они не очень быстро. Поэтому если первый анализ человек сдает тогда, когда появилась эритема, то антител еще не так много, чтобы тестовая система их засекла. Так происходит приблизительно в 70 процентов случаев. Поэтому рекомендация заключается в следующем:

если присосался клещ или сейчас сезон активности клещей, а на теле внезапно появляется характерное пятно - эритема, то анализы сдавать не надо, так как в 70 процентов случаев в момент появления клинической картины заболевания антитела еще не выработались в достаточном количестве для того, чтобы система их идентифицировала, и это может ввести человека в заблуждение.

Пациент видит у себя типичные признаки болезни Лайма, однако анализы не показывают антител и поэтому он решает, что лечиться не надо... Это неправильно!

Как только есть клиническая картина, нужно отправляться к врачу и начинать прием антибиотиков.

Что дальше?

При помощи антибактериальной терапии уничтожаются сами боррелии, однако они уже успели вызвать иммунный ответ организма, и процесс образования защитных веществ уже идет.

В анализах специфические антитела появляются через две или три недели после того, как присосался клещ, но за это время человек может уже успеть вылечиться, если принимает соответствующие антибиотики.

Вылечивается, и только потом в анализах, если он их делает, обнаруживаются специфические защитные вещества.

Сначала это будут антитела класса IgM, затем их содержание уменьшится, но медленно увеличится количество антител IgG, которые сохраняются в крови в течение всей жизни и служат сторожами, не позволяющими заболеть повторно.

Если у человека проблемы с иммунной системой и этих веществ не хватает, может случиться, что через какое-то время, если снова присосется клещ, зараженный боррелиями, человек опять заболеет Лайм-боррелиозом. Но чаще все-таки нет - если однажды инфекция получена и вылечена, повторно он не заболеет.

Опасные поздние формы

Они могут проявиться спустя несколько недель, месяцев или даже лет после того, как присосался клещ, если Лайм-боррелиоз не был своевременно обнаружен или его лечение было неправильным.

Возможно, бактерии снова размножаются, преодолевают энцефалический барьер, попадают в кровоток и вместе с ним - в другие органы-мишени.