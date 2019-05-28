Коварная болезнь Лайма: главное - вовремя заметить!
Зачастую люди вовсе не замечают присосавшегося клеща и лишь спустя несколько дней или даже месяц вдруг обнаруживают где-нибудь у себя на коже красное пятно размером в 1 цент, к тому же с тенденцией к увеличению. Как этого избежать? Об этом консультируют приглашенный эксперт, гепатолог и инфектолог, старший врач стационара "Латвийский центр инфектологии" Рижской Восточной кинической университетской больницы Велга Кусе и фармацевт Занда Озолиня.
Болезнь Лайма была впервые описана в городе Лайм (Lyme), расположенном в США, штат Коннектикут, поэтому по-русски эту инфекцию принято называть болезнью Лайма. Позже был открыт и ее возбудитель - боррелия, и теперь медики употребляют название боррелиоз Лайма или, проще говоря, Лайм-боррелиоз. В Латвии этой инфекцией болеют довольно много. Хорошая новость заключается в том, что
на ранней стадии Лайм-боррелиоз можно успешно вылечить. К тому же в Латвии преобладает кожная форма этого заболевания, которая хорошо поддается лечению.
- Минимальный курс лечения антибиотиками - 2 недели. Если необходимо, он может длиться 21 или 30 дней. Дополнительный курс лечения обычно применяется при так называемых рассеянных формах заболевания, но, к счастью, в Латвии эти более серьезными формы Лайм-боррелиоза встречаются реже.
Часто клещи инфицированы
Зачастую человек на замечает, что к нему присосался клещ, но через несколько дней или даже месяц замечает на коже красное пятно размером с монету в 1 цент, которое имеет тенденцию увеличиваться.
Если диаметр пятна достигает 5 сантиметров и более, то нужно понимать, что это классическое раннее проявление Лайм-боррелиоза - эритема, или клинически-эпидемиологический диагноз.
Клинический, так как есть проявление болезни Лайма - специфическое пятно: боррелии из места укуса по лимфатическим щелям распространились в окружающую кожу, размножились, возникло кожное воспаление. К тому же боррелиями - бактериями, вызывающими болезнь Лайма, - заражен каждый четвертый клещ. Таким образом, шансы заболеть болезнью Лайма достаточно велики.
Эта коварная болезнь Лайма
В сезон активности клещей признака Лайм-боррелиоза (пятна) и фактора сезонности вполне достаточно, чтобы поставить диагноз и начать лечение. Так что не нужно срочно сдавать анализы, чтобы выяснить, подтвердятся ли подозрения на болезнь Лайма или нет: в этой ситуации нужно отправляться напрямую к врачу и как можно скорее начинать антибактериальную терапию - прием антибиотиков. Другие характерные признаки:
боррелии живут в животе клеща, в кишечном тракте, поэтому течение заболевания зависит еще и от того, насколько долго насекомое питалось кровью и насколько успешно его удалось вытащить.
А именно, если сжать клещу брюшко, то под кожу человека боррелии попадут в большей концентрации, чем когда клещ просто ест и отпадает сам.
- Если клещ был очень сильно инфицирован и в место укуса сразу попало большое количество боррелий, они стремительно распространяются по лимфатической системе, преодолевают гематоэнцефалический барьер, достигают мозговых оболочек, и тогда появляются неврологические формы заболевания.
Если Лайм-боррелиоз присутствует в ранней кожной форме, то болезнь обычно протекает без повышенной температуры, эритема не зудит и не болит. Возможно, у кого-то температура повышается до 37,2–37,3 градуса, но это не беспокоит, самочувствие хорошее. Однако в случае менингита или менингоэнцефалита сильно повышается температура и болит голова. Если поврежден лицевой нерв, что является одним из наиболее частых ранних проявлений болезни Лайма, то опускается уголок рта или веко.
Тогда человек обычно плохо себя чувствует и обращается за помощью к врачу.
Нимфы тоже опасны
Если взрослый клещ инфицирован боррелиями, то они будут также и у всех его детей - нимф. Если присасываются нимфы, то они не питаются так долго, как взрослые клещи, которые могут есть по несколько дней:
нимфы обычно присасываются на несколько часов, сами отваливаются, и человек этого даже не замечает. Только позже появляется эритема.
Анализы делать преждевременно
Как только боррелии подают в человеческий организм, сразу начинают образовываться антитела. Другое дело, что образуются они не очень быстро. Поэтому если первый анализ человек сдает тогда, когда появилась эритема, то антител еще не так много, чтобы тестовая система их засекла. Так происходит приблизительно в 70 процентов случаев. Поэтому рекомендация заключается в следующем:
- если присосался клещ или сейчас сезон активности клещей, а на теле внезапно появляется характерное пятно - эритема, то анализы сдавать не надо, так как в 70 процентов случаев в момент появления клинической картины заболевания антитела еще не выработались в достаточном количестве для того, чтобы система их идентифицировала, и это может ввести человека в заблуждение.
Пациент видит у себя типичные признаки болезни Лайма, однако анализы не показывают антител и поэтому он решает, что лечиться не надо... Это неправильно!
Как только есть клиническая картина, нужно отправляться к врачу и начинать прием антибиотиков.
Что дальше?
При помощи антибактериальной терапии уничтожаются сами боррелии, однако они уже успели вызвать иммунный ответ организма, и процесс образования защитных веществ уже идет.
В анализах специфические антитела появляются через две или три недели после того, как присосался клещ, но за это время человек может уже успеть вылечиться, если принимает соответствующие антибиотики.
Вылечивается, и только потом в анализах, если он их делает, обнаруживаются специфические защитные вещества.
- Сначала это будут антитела класса IgM, затем их содержание уменьшится, но медленно увеличится количество антител IgG, которые сохраняются в крови в течение всей жизни и служат сторожами, не позволяющими заболеть повторно.
Если у человека проблемы с иммунной системой и этих веществ не хватает, может случиться, что через какое-то время, если снова присосется клещ, зараженный боррелиями, человек опять заболеет Лайм-боррелиозом. Но чаще все-таки нет - если однажды инфекция получена и вылечена, повторно он не заболеет.
Опасные поздние формы
Они могут проявиться спустя несколько недель, месяцев или даже лет после того, как присосался клещ, если Лайм-боррелиоз не был своевременно обнаружен или его лечение было неправильным.
Возможно, бактерии снова размножаются, преодолевают энцефалический барьер, попадают в кровоток и вместе с ним - в другие органы-мишени.
Если боррелии попадают в суставную сумку, развивается артрит. Человек обращается к ревматологу или травматологу с проблемами суставов. И если эти врачи не считают, что проблема относится к сфере их компетенции, то направляют пациента к инфектологу.
- Если боррелии проникают в сердечную мышцу, то у человека, у которого никогда не было никаких проблем с сердцем, вдруг начинаются перебои или боли в сердце, одышка, и он отправляется к кардиологу. Врач обследует сердце и может задуматься о Лайм-боррелиозе...
Также под воздействием боррелий может развиться перикардит (воспаление сердечной сумки), миокардит (воспаление мускулатуры сердца), хроническая дилатационная миопатия, когда сердечная мышца, особенно левый желудочек, расширяется, способность сердца перекачивать кровь снижается и развивается сердечная недостаточность.
Конечно, не всегда виноват клещ - есть и другие причины, которые могут вызвать такие проявления, поэтому дифференцированная диагностика - нелегкая задача.
Трудно диагностировать
В Латвии примерно у 2 процентов больных Лайм-боррелиозом подтверждаются поздние проявления этого заболевания в сердце и суставах. Их довольно трудно диагностировать, так как у пациентов наблюдаются различные множественные нарушения, характерные для разных заболеваний:
они жалуются на головную боль, проблемы с удержанием внимания, нарушения сосредоточения и сна, у некоторых иногда немеют руки с одной или обеих сторон или немеют обе ноги.
К тому же симптомы могут присутствовать в различных комбинациях, поэтому диагноз зачастую ставится методом исключения.
- Тогда нужно ложиться в больницу, делать спинномозговую пункцию и сдавать специфические анализы крови. Необходимо сравнить количество антител в мозговой жидкости, пока не станет ясно, является ли причиной этих жалоб Лайм-боррелиоз или все же какая-то другая неврологическая проблема.
Поздние формы тоже лечатся - конечно, антибиотиками, и это лечение дает положительный эффект. Однако в случае, если это не Лайм-боррелиоз, а какое-то другое заболевание, дегенеративные изменения в нервной системе, в мышцах или в других структурах, то тогда антибактериальная терапия не дает никаких улучшений и, возможно, эти симптомы даже прогрессируют. Тогда нужно искать настоящую причину.
Совет фармацевта
Фармацевт Занда Озолиня отмечает, что, отправляясь на природу, лучше всего своевременно и продуманно защититься от клещей.
Необходимо использовать химические средства, отпугивающие клещей и комаров, а также выбрать правильную одежду - светлую, без лишних складок.
Находясь в местах, где могут быть клещи, особенно важно помнить о мерах предосторожности и время от времени просить кого-то посмотреть, не ползает ли где-нибудь клещ.
- Если клещ все-таки присосался, это место ни в коем случае нельзя смазывать сливочным или растительным маслом. Помните, что насекомое важно вытащить правильно и как только вы обнаружили, что оно присосалось. Если не знаете, как это сделать, обязательно обратитесь к кому-то, кто знает это.
Фармацевт также напоминает, что вытащенного клеща лучше сразу не выбрасывать, а сдать в лабораторию на анализ, чтобы определить, не является ли он переносчиком болезни Лайма.
Подготовлено в сотрудничестве с BENU Aptieka.