Жданок в ЕП хочет работать в двух комитетах

Она также сообщила, что планирует продолжать работать в партии "Европейский свободный альянс".

В новом ЕП Жданок продолжит борьбу с политическим преследованием и прослушкой. Ее бюро в Риге возглавит член РСЛ Мирослав Митрофанов, а имена своих советников евродепутат пока не назвала.