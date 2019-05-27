Жданок в ЕП хочет работать в двух комитетах

Избранная в Европарламент (ЕП) от Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок хочет работать в ЕП в комитетах по занятости и социальным делам и по петициям.
Она также сообщила, что планирует продолжать работать в партии "Европейский свободный альянс".
В новом ЕП Жданок продолжит борьбу с политическим преследованием и прослушкой. Ее бюро в Риге возглавит член РСЛ Мирослав Митрофанов, а имена своих советников евродепутат пока не назвала.
В интервью агентству LETA перед выборами Жданок заявила, что между странами ЕС нужно обеспечить большее равенство в социальных правах. Также необходимо разработать минимальные нормы средств на проживание.