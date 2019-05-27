Пн, 27.05.2019
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Жданок в ЕП хочет работать в двух комитетах

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Татьяна Жданок

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Избранная в Европарламент (ЕП) от Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок хочет работать в ЕП в комитетах по занятости и социальным делам и по петициям.

Она также сообщила, что планирует продолжать работать в партии "Европейский свободный альянс".

В новом ЕП Жданок продолжит борьбу с политическим преследованием и прослушкой. Ее бюро в Риге возглавит член РСЛ Мирослав Митрофанов, а имена своих советников евродепутат пока не назвала.

В интервью агентству LETA перед выборами Жданок заявила, что между странами ЕС нужно обеспечить большее равенство в социальных правах. Также необходимо разработать минимальные нормы средств на проживание.

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