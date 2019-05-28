Футбол с Владимиром Ивановым: Столица родила латвийского Фигу, "Даугавпилс" не смог подложить свинью лидеру

Но сначала о другом - лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата "Вирслиги", 25-летний сербский форвард Дарко Лемаич, который и в этом сезоне постепенно набирает обороты (5 голов), покидает "Ригу" и переходит... в стан главного конкурента РФШ. Вам это ни что не напоминает?

Нет, разумеется, "Вирслига" - это не испанская Примера, и РФШ с "Ригой", это пусть и принципиальное дерби, но с пиренейским не сравнить. Зато в подсознании сразу всплывает звездный португалец Луиш Фигу, который в 2000 году рискнул перейти из "Барселоны" в мадридский "Реал".

Луиш Фигу ФОТО: AP/Scanpix

Отыгравший к тому времени за каталонцев пять сезонов (два титула чемпиона Испании, два Кубка Короля, Суперкубок Испании, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА), Фигу был не просто кумиром, он был богом для поклонников "Барселоны". Вся абсурдность той ситуации была в том, что футболист сам всех успокоил во время выборов президента "Барселоны", прямо и недвусмысленно заявив: "Я никогда не перейду в "Реал", иначе как я смогу потом смотреть в глаза болельщикам каталонского клуба".

Что было дальше, помнят многие - уже на следующий день на частном самолете Фигу прилетел в Мадрид, где успешно прошел медицинское обследование и после 45-минутного разговора с президентом "Реала" подписал шестилетний контракт. И вот теперь похожая история на латвийский манер. Только без частных самолетов, без клятв в верности, без многомиллионных контрактов.

Все произошло как-то тихо и обыденно, но для латвийского футбола Лемаич тоже стал своим Фигу. Как это понимать? О том, что футбол - это бизнес, сейчас знает любой. Однако порой в этом бизнесе происходят вещи, которые, казалось бы, просто не могут произойти. И все-таки происходят, потому что футбол - это война и страсть, а, как известно, на войне и в любви никакие средства для достижения цели не считаются неприемлемыми.

Дарко Лемаич ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Так что долой наивность - забуксовавший РФШ, особенно это касается атакующей линии лидера, в срочном порядке ищет усиление впереди. На носу еврокубки, и с нынешним нападением в Европу не очень-то сунешься. Вот почему боссы РФШ решили не искать где-то далеко, а взяли да и уговорили высокорослого уроженца Белграда, у которого, кстати, в июне заканчивается с "Ригой" контракт, а новый так и не предложили.

Дебют Лемаича в составе РФШ ожидается уже после перерыва, вызванного июньскими матчами национальных сборных в отборочном турнире Евро-2020.

Сама же команда РФШ продолжает ходить по краю пропасти, на домашнем стадионе "Аркадия" чуть было не продлив свою неудачную серию из шести безвыигрышных встреч.