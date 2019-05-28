Футбол с Владимиром Ивановым: Столица родила латвийского Фигу, "Даугавпилс" не смог подложить свинью лидеру

15-й тур чемпионата Латвии по футбола начинался за упокой - три матча со счетом 1:0, а завершился за здравие. И все из-за концерта "Даугавпилса" с РФШ на стадионе "Аркадия" - 2:0 к началу второго тайма в пользу гостей и итоговые 3:2 в пользу рижан. А чего стоит дальний выстрел Жо Сантуша, который позволил идущему на поправку "Вентспилсу" дома одолеть чемпиона страны "Ригу". Или комбинация лиепайчан, после которой последовал гол Ричарда Фрайдея и главная сенсация первой половины чемпионата "Валмиера" остается с носом.
Но сначала о другом - лучший бомбардир прошлогоднего чемпионата "Вирслиги", 25-летний сербский форвард Дарко Лемаич, который и в этом сезоне постепенно набирает обороты (5 голов), покидает "Ригу" и переходит... в стан главного конкурента РФШ. Вам это ни что не напоминает?
Нет, разумеется, "Вирслига" - это не испанская Примера, и РФШ с "Ригой", это пусть и принципиальное дерби, но с пиренейским не сравнить. Зато в подсознании сразу всплывает звездный португалец Луиш Фигу, который в 2000 году рискнул перейти из "Барселоны" в мадридский "Реал".
Отыгравший к тому времени за каталонцев пять сезонов (два титула чемпиона Испании, два Кубка Короля, Суперкубок Испании, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА), Фигу был не просто кумиром, он был богом для поклонников "Барселоны". Вся абсурдность той ситуации была в том, что футболист сам всех успокоил во время выборов президента "Барселоны", прямо и недвусмысленно заявив: "Я никогда не перейду в "Реал", иначе как я смогу потом смотреть в глаза болельщикам каталонского клуба".
Что было дальше, помнят многие - уже на следующий день на частном самолете Фигу прилетел в Мадрид, где успешно прошел медицинское обследование и после 45-минутного разговора с президентом "Реала" подписал шестилетний контракт. И вот теперь похожая история на латвийский манер. Только без частных самолетов, без клятв в верности, без многомиллионных контрактов.
Все произошло как-то тихо и обыденно, но для латвийского футбола Лемаич тоже стал своим Фигу. Как это понимать? О том, что футбол - это бизнес, сейчас знает любой. Однако порой в этом бизнесе происходят вещи, которые, казалось бы, просто не могут произойти. И все-таки происходят, потому что футбол - это война и страсть, а, как известно, на войне и в любви никакие средства для достижения цели не считаются неприемлемыми.
Так что долой наивность - забуксовавший РФШ, особенно это касается атакующей линии лидера, в срочном порядке ищет усиление впереди. На носу еврокубки, и с нынешним нападением в Европу не очень-то сунешься. Вот почему боссы РФШ решили не искать где-то далеко, а взяли да и уговорили высокорослого уроженца Белграда, у которого, кстати, в июне заканчивается с "Ригой" контракт, а новый так и не предложили.
Дебют Лемаича в составе РФШ ожидается уже после перерыва, вызванного июньскими матчами национальных сборных в отборочном турнире Евро-2020.
Сама же команда РФШ продолжает ходить по краю пропасти, на домашнем стадионе "Аркадия" чуть было не продлив свою неудачную серию из шести безвыигрышных встреч.
К началу второго тайма с "Даугавпилсом" рижане уступали 0:2. Все пропало? Ну уж нет, хватит! Ценой огромных усилий (гол Науриса Булвитиса и дубль словака Томаша Малеца) хозяева поля не только сумели отыграться, не только вырвать победу - 3:2 (решающий мяч был забит лишь на 85-й минуте), но и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице.
Кажется, и в атаке стало что-то получатся у команды Вальдаса Дамбраускаса. А то уже впору можно было поверить, что РФШ сглазили (на последних секундах матча азербайджанец Вугар Аскеров, который открыл счет в первом тайме, забив свой седьмой мяч в чемпионате, мог принести "Даугавпилсу" вожделенную ничью). Впрочем, теперь уже наставнику двинчан Виктору Морозу впору идти в церковь - в трех последних встречах его "Даугавпилс" взял за правило пропускать по три гола.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @RFSDaily - @BFC_Daugavpils (3:2) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 27, 2019
RFS: Nauris Bulvitis (55'), Tomaš Malec (61', 84')
BFC: Vugar Askerov (21'), Naisir Carmona (46')#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #RFSvsBFC pic.twitter.com/zXbokCqPfn
А вот чемпион Латвии "Рига" споткнулся. Четвертое (!) поражение в сезоне (а ведь половина дистанции еще и не пройдена) пришлось на выездной матч с "Вентспилсом", который Игорь Клесов, кажется, все-таки привел в сознание (до этого были домашняя ничья с "Валмиерой" и выездная виктория в Даугавпилсе).
Судьбу матча решил гол-красавец Жо Сантуша после мощнейшего удара из-за пределов штрафной ближе к концу второго тайма. "Желто-синие" возвращаются в верхнюю половину турнирной таблицы, где о них стали уже забывать. А "Рига", если выражаться терминологией велоспорта, продолжает сидеть у РФШ на колесе, отставая на три очка (25 против 28-ми).
⚽️⏯️ VIDEO: Jo Santos gūst vārtus, palīdzot @fkventspils_ ar 1:0 uzveikt @RigaFC_Official . #Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #VENvsRIG pic.twitter.com/LwzJ7WU8TZ— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 26, 2019
У "Вентспилса" - четвертая позиция и до идущей на третьем месте "Валмиеры" всего один балл (20 очков против 21). На самом деле у "Валмиеры" не было ни единого шанса в Лиепае взять хотя бы очко. Подопечные Тамаза Пертии в этом туре провели, на мой взгляд, один из худших своих матчей в нынешнем сезоне, и поражение 0:1 - это они еще легко отделались.
Будь игроки "Лиепаи" более мастеровитыми, гостям не удалось бы избежать разгрома. А так все решил один гол нигерийского легионера Ричарда Фрайдея в самом начале второго тайма после проникающего паса, выполненного своевременно и технически безупречно.
#OptibetVirsliga 15.kārtas spēlē @LiepajaFK mājās ar 1-0 pārspēj @vgvia_futbols . Vārtus liepājnieku labā 51.minūtē guva Ričards Emeka Fraidejs (Richard Emeka Friday) #virsliga2019 #LIEvsVAL pic.twitter.com/6EKSL2p6tl— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) May 26, 2019
Опытнейший наставник "Лиепаи" Александр Старков, и это уже очевидно, сумел навести порядок в курземском клубе, который "поднимается на поверхность". Разброд и шатания прекратились, началась рутинная и честная работа, как следствие - стали прибавляться и очки (10 очков в пяти матчах: три победы, ничья и поражение).
В еще в одном матче юрмальский "Спартак" в Слоке все же смог обыграть "Метту" - 1:0, и вновь тут отличился легионер (хорват Тин Лукманич). Вот и получается, что в мае на первых ролях парни откуда угодно, но только не из Латвии (в 15-м туре из восьми голов - семь пришлись на иностранцев). "Экзотичные" голы - это зачастую очень красиво, но душа просит Made in Latvia.