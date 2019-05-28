Звездные красавицы, борющиеся со СПИДом: 20 платьев, от которых дух захватывает!

В рамках программы 72-го Каннского кинофестиваля состоялось одно из любимых звездами мероприятий - традиционный благотворительный ужин amfAR Cinema Against AIDS Gala. На вечере, главная цель которого - собрать средства на борьбу со СПИДом, звезды мировой величины не только расстались с крупными суммами ради благого дела, но и блеснули роскошными кутюрные платьями на красной дорожке.