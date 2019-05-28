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Звездные красавицы, борющиеся со СПИДом: 20 платьев, от которых дух захватывает!
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ФОТО: Reuters/ScanPix

В рамках программы 72-го Каннского кинофестиваля состоялось одно из любимых звездами мероприятий - традиционный благотворительный ужин amfAR Cinema Against AIDS Gala. На вечере, главная цель которого - собрать средства на борьбу со СПИДом, звезды мировой величины не только расстались с крупными суммами ради благого дела, но и блеснули роскошными кутюрные платьями на красной дорожке.

Американская актриса с мексиканскими корнями Ева Лонгория

ФОТО: Reuters/AFP/SIPA/SCANPIX

Венгерская фотомодель Энико Михалик

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американская модель-трансгендер Тедди Куинливан

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американскя актриса Келси Айверсон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Модель, амбассадор World Fashion Channel Морин Крагт

ФОТО: AFP/SCANPIX

Датская топ-модель Жозефин Скривер

ФОТО: SIPA/Scanpix

Американская супермодель Кендалл Дженнер

ФОТО: SIPA/Scanpix

Супермодель российского происхождения Наташа Поли

ФОТО: SIPA/Scanpix

Португальская топ-модель Сара Сампайо

ФОТО: AFP/SCANPIX

Китайская актриса Ли Юйчунь

ФОТО: AFP / Scanpix

 Американская певица H.E.R. (Габриэлла Уилсон)

ФОТО: EPA/Scanpix

Российская топ-модель Валерия Кауфман

ФОТО: Reuters/ScanPix

Британская певица Charli XCX

ФОТО: SIPA/Scanpix

Американская топ-модель, "ангел" Victoria’s Secret Жасмин Тукс

ФОТО: Reuters/AFP/SIPA/SCANPIX

Супруга австрийского миллионера, звезда Instagram Каролина Зубкова-Маттес

ФОТО: Reuters/AFP/SIPA/SCANPIX

Бразильская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Ана Беатрис Баррос

ФОТО: Reuters/AFP/SIPA/SCANPIX

Бразильская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио

ФОТО: Reuters/AFP/SIPA/SCANPIX

Бразильская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Изабель Гулар

ФОТО: Reuters/AFP/SIPA/SCANPIX

Канадская супермодель Винни Харлоу

ФОТО: Reuters/AFP/SIPA/SCANPIX

Британская певица косовского происхождения, автор песен и модель Дуа Липа

ФОТО: Reuters/AFP/SIPA/SCANPIX

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