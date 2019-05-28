Звездные красавицы, борющиеся со СПИДом: 20 платьев, от которых дух захватывает!
В рамках программы 72-го Каннского кинофестиваля состоялось одно из любимых звездами мероприятий - традиционный благотворительный ужин amfAR Cinema Against AIDS Gala. На вечере, главная цель которого - собрать средства на борьбу со СПИДом, звезды мировой величины не только расстались с крупными суммами ради благого дела, но и блеснули роскошными кутюрные платьями на красной дорожке.
Американская актриса с мексиканскими корнями Ева Лонгория
Венгерская фотомодель Энико Михалик
Американская модель-трансгендер Тедди Куинливан
Американскя актриса Келси Айверсон
Модель, амбассадор World Fashion Channel Морин Крагт
Датская топ-модель Жозефин Скривер
Американская супермодель Кендалл Дженнер
Супермодель российского происхождения Наташа Поли
Португальская топ-модель Сара Сампайо
Китайская актриса Ли Юйчунь
Американская певица H.E.R. (Габриэлла Уилсон)
Российская топ-модель Валерия Кауфман
Британская певица Charli XCX
Американская топ-модель, "ангел" Victoria’s Secret Жасмин Тукс
Супруга австрийского миллионера, звезда Instagram Каролина Зубкова-Маттес
Бразильская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Ана Беатрис Баррос
Бразильская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио
Бразильская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Изабель Гулар
Канадская супермодель Винни Харлоу
Британская певица косовского происхождения, автор песен и модель Дуа Липа
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