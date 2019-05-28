"Слован" отказался от участия в следующем сезоне КХЛ

Причиной такого решения стали проблемы с финансированием клуба. Подобные проблемы у команды возникали неоднократно - этот год не стал исключением. "Слован" не смог найти инвесторов и вице-президент клуба Юрай Широки сообщил, что в следующем сезоне команда не сможет выступать в КХЛ, а вместо этого сыграет в чемпионате Словакии.

"Несмотря на усилия акционеров клуба, нам не удалось обеспечить финансирование для выступления в КХЛ. Соглашение с новым инвестором заключить не удалось, в связи с этим клуб возвращается в чемпионат Словакии", - сказал Широки.

"Слован" должен подать заявку на возвращение в чемпионат Словакии, где выступление обходится в четыре раза дешевле.