Курсы для беременных: что такое занятия перед родами, и для чего они нужны?

Я, например, всегда предпочитаю встречаться со специалистом лично, нежели искать информацию в Интернете, потому что в таком случае могу задать напрямую конкретный вопрос и получить на него ответ.

Будущие мамочки хотят себя чувствовать хорошо и физически и эмоционально. И что же может пойти на пользу? Безусловно - движение.

И тут уже можно выбирать: если нравится вода - можно идти в бассейн, а если же нет, то доступны различные групповые и индивидуальные занятия.

Надо понять, какому специалисту можно доверять, кто к вам сможет прислушаться. Потому что просто пойти поднимать ноги и руки, потому что так делают все, бессмысленно. Нужно идти к такому человеку, с которым у вас схожие ценности и одно видение мира. Тогда женщина не только тренируется физически, но и обогащает себя эмоционально.

На мой взгляд, мамочки сегодня умны и понимают, в каком направлении двигатья. Можно попробовать все! Если не понравилось занятие или тренер - спокойно можно экспериментировать с чем-то другим. Нигде же не сказано, что вы должны пройти весь курс.

У женщины внутри должно быть ощущение, что специалист, к которому она идет, реально может поделиться с ней знаниями и опытом. И надо найти именно такого.

Я тоже, когда ждала второго малыша, ходила на занятия по дыханию. Преподаватель меня спрашивала, что я там вообще делаю, ведь уже должна все знать по этой теме, но у меня было ощущение, что я хочу посещать эти занятия - и не важно, что сделала уже много сюжетов на эту тему. Мне хотелось пойти именно к конкретному специалисту, который благодаря своим знаниям и опыту может дать мне чувство уверенности.

У женщин, которые ждут второго или третьего ребенка, все зависит от ощущений. Мне кажется, что мамочки, которые посещают различные курсы не с первым малышом в животе, уже нашли себе специалиста или еще присматривают, например, акушерку непосредственно для родов. Это хороший способ найти людей, которые будут рядом в один из самых важных моментов в жизни", - уверена Кристине Вирсните.