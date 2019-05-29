Курсы для беременных: что такое занятия перед родами, и для чего они нужны?
Беременность - один из прекраснейших периодов в жизни женщины, и большинство будущих мамочек хотят сделать все возможное, чтобы как следует подготовиться к появлению малыша на свет. Сегодня мы повсюду слышим о различных курсах для беременных, и в этом широком спектре предложений и среди большого количества названий можно растеряться, не понимая, что действительно стоит посетить и каких расходов это потребует. Что же такое курсы для беременных, и обязательны ли они вообще?
Начать нужно с того, что курсы по подготовке и психологической поддержке перед родами для беременной, ее мужа или других персон, предлагаемые в лечебном учреждении, не оплачиваются из государственного бюджета и не являются обязательными.
Следовательно, непосещение этих курсов не может стать причиной отказа в проведении оплаченных государством семейных родов (родов с участием отца).
Однако чаще всего курсы для беременных способствуют лучшей подготовке к долгожданному событию, а также помогают расслабиться будущей мамочке.
- Каждое место предлагает свои услуги - начиная от водной аэробики и заканчивая услугами доулы. Поскольку курсы эти необязательны, каждое медицинское учреждение или спортивный центр устанавливает свою цену и предлагает занятия как в группах, так и индивидуально для будущей мамы или пары.
Находящейся в положении женщине остается только ознакомиться со всем спектром предложений и найти наиболее подходящий именно для нее вариант: кому-то по душе лекции, а кому-то - гимнастика.
Бесплатные занятия
Для того, чтобы будущие мамочки смогли получить как можно больше полезных советов и развить навыки, связанные с родами, первыми месяцами после рождения малыша, а также здоровым образом жизни во время беременности, каждое самоуправление может предложить свои бесплатные занятия. Например,
Рижская дума предлагает бесплатные очень популярные и важные курсы, на которых есть возможность заняться спортом, узнать о правильном питании и кормлении грудью.
Как сообщила руководитель проекта "Мы за здоровую Ригу!" Илона Сеглиня порталу Apollo, будущим мамам и папам предлагаются различные услуги, направленные на то, чтобы помочь им лучше подготовиться к роли родителей и узнать как можно больше обо всем, что связано с малышом.
- Совсем скоро к уже существующему списку бесплатных предложений для беременных добавятся занятия по хендлингу, на которых будет рассказываться о том, как правильно ухаживать за новорожденным, например, одевать его или кормить.
ФОТО: Модель Сара Стейдж на 8-м месяце беременности
Также в рамках проекта "Мы за здоровую Ригу!"
есть возможность посетить цикл гимнастических занятий с физиотерапевтом в зале и в бассейне - индивидуально подобранных с учетом интенсивности и сложности.
- Такие занятия помогают беременной удерживать оптимальный вес; обеспечивают релаксацию и расслабление мышц; способствуют разработке правильной техники дыхания; подготавливают тело женщины к изменениям в период беременности и во время родов.
Для уже родивших женщин предлагаются занятия по гимнастике вместе с грудничком, что способствует не только хорошему самочувствию матери, но и развитию малыша.
Бесплатно можно также посещать консультации по кормлению грудью, где будущим и молодым родителям рассказывают о практических навыках и преимуществах для здоровья матери и ребенка.
- На занятиях рассматриваются вопросы о начале кормления, о том, что делать, если болит грудь, как определить, хватает ли малышу молока, как поступить, если его недостает, обсуждаются вопросы о прикорме, о том, как закончить кормление, и другие темы.
Кроме того, в Риге есть возможность посетить занятия для будущих мам и пап "Ребенок приходит в семью: изменения в отношениях пары и роль отца в жизни новорожденного ребенка, влияние отца и его вклад в раннее развитие ребенка", а также "В ожидании ребенка: перемены в отношениях пары, нужды будущего отца и матери, осознание роли отца".
Эти занятия включают познавательную информацию о переменах в отношениях пары после появления ребенка, о роли отца в жизни малыша и сплоченности мамы и папы ради его успешного развития.
О чем желательно помнить?
Как отмечают эксперты и врачи, будущим мамочкам разрешено продолжать заниматься любимым видом спрота, контролируя ритм сердца (пульс). Однако стоит отстраниться от таких видов спорта, в которых высок риск падений и ушибов. Самое безопасное - ходьба.
Если до беременности женщина не занималась спортом и к тому же ее пугают мысли об интенсивной нагрузке - стоит сделать выбор в пользу прогулок – это для будущих мамочек самый безопасный и щадящий вид спорта.
Самый популярный и рекомендуемый вид активности - занятия в бассейне, особенно на третьем триместре. Плавание укрепляет мышцы тела, что будет полезным при родах и поможет быстро после них прийти в форму. Более того,
- занятия в воде улучшают работу дыхательной системы, укрепляют сердце и стенки сосудов, улучшают кровообращение, что служит профилактикой скопления крови в конечностях и в области малого таза, предотвращая варикоз и геморрой.
К тому же плавание дает малышу возможность лучше ощутить среду, в которой он находится, и тем самым укрепляет связь с мамой.
ФОТО: Рекорд Гиннесса - сотни беременных китаянок занимаются йогой
Комментарий ведущей программы "Мамин клуб" Кристине Вирсните
По этой теме высказалась и ведущая программы "Мамин клуб" Кристине Вирсните, которая отметила, что женщине в положении нужно продолжать двигаться, но эти движения должны быть обдуманнее и специфичнее.
"Курсы для беременных надо рассматривать как подготовку к появлению на свет ребенка.
Роды - физически тяжелый процесс, и нам нужно подготовиться к этому нелегкому физическому труду. Не надо думать, что во время родов мы будем как цветок лотоса и малыш появится сам по себе.
Период подготовки к рождению ребенка должен быть очень осознанным. И готовиться следует не только к моменту родов, но и к тому, что жизнь станет другой. Все будет не так, как в сказке, и надо понимать, с какими трудностями придется столкнуться.
- Конечно, думать об этих трудностях не хочется, но нужно быть к ним готовыми, ведь ситуации могут возникнуть разные: намеченный срок родов может измениться, и надо всегда иметь план Б, В и т. д. Кроме того, мама может не чувствовать себя счастливой после рождения малыша, и лучше заранее узнать, почему это происходит.
Я, например, всегда предпочитаю встречаться со специалистом лично, нежели искать информацию в Интернете, потому что в таком случае могу задать напрямую конкретный вопрос и получить на него ответ.
Будущие мамочки хотят себя чувствовать хорошо и физически и эмоционально. И что же может пойти на пользу? Безусловно - движение.
И тут уже можно выбирать: если нравится вода - можно идти в бассейн, а если же нет, то доступны различные групповые и индивидуальные занятия.
Надо понять, какому специалисту можно доверять, кто к вам сможет прислушаться. Потому что просто пойти поднимать ноги и руки, потому что так делают все, бессмысленно. Нужно идти к такому человеку, с которым у вас схожие ценности и одно видение мира. Тогда женщина не только тренируется физически, но и обогащает себя эмоционально.
- На мой взгляд, мамочки сегодня умны и понимают, в каком направлении двигатья. Можно попробовать все! Если не понравилось занятие или тренер - спокойно можно экспериментировать с чем-то другим. Нигде же не сказано, что вы должны пройти весь курс.
У женщины внутри должно быть ощущение, что специалист, к которому она идет, реально может поделиться с ней знаниями и опытом. И надо найти именно такого.
Я тоже, когда ждала второго малыша, ходила на занятия по дыханию. Преподаватель меня спрашивала, что я там вообще делаю, ведь уже должна все знать по этой теме, но у меня было ощущение, что я хочу посещать эти занятия - и не важно, что сделала уже много сюжетов на эту тему. Мне хотелось пойти именно к конкретному специалисту, который благодаря своим знаниям и опыту может дать мне чувство уверенности.
У женщин, которые ждут второго или третьего ребенка, все зависит от ощущений. Мне кажется, что мамочки, которые посещают различные курсы не с первым малышом в животе, уже нашли себе специалиста или еще присматривают, например, акушерку непосредственно для родов. Это хороший способ найти людей, которые будут рядом в один из самых важных моментов в жизни", - уверена Кристине Вирсните.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Magnesium Diasporal Direkt.