Российский хоккеист Евгений Кузнецов оказался на видео с белым порошком

В интернете большую популярность набирает видеоролик, где российский хоккеист Евгений Кузнецов находится рядом со столом, на котором рассыпан белый порошок. Спортсмен отрицает, что когда либо принимал наркотики.
Посмотрев ролик, можно увидеть, как Кузнецов находится в гостиничном номере перед столом, на котором стоят пустые стаканы и рассыпаны две дорожки белого вещества. На заднем фоне на кровати лежит девушка с отсутствующим видом.
27-летний хоккеист отрицает все обвинения в свой адрес и заявляет, что никогда не принимал наркотики.
"Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу", - приводит слова Кузнецов "Спорт-Экспресс".
Евгений Кузнецов также рассказал, что это видео было снято год назад в Лас-Вегасе и не имеет к прошедшему чемпионату мира никакого отнощения.
"Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит - незнакомые женщины, непонятные вещества на столе - позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас - на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео", - рассказал Кузнецов.
НХЛ и "Вашингтон" уже сообщили, что внимательно изучат ситуацию со скандальным видео, и только потом дадут комментарии.