Российский хоккеист Евгений Кузнецов оказался на видео с белым порошком

Посмотрев ролик, можно увидеть, как Кузнецов находится в гостиничном номере перед столом, на котором стоят пустые стаканы и рассыпаны две дорожки белого вещества. На заднем фоне на кровати лежит девушка с отсутствующим видом.

27-летний хоккеист отрицает все обвинения в свой адрес и заявляет, что никогда не принимал наркотики.

"Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу", - приводит слова Кузнецов "Спорт-Экспресс".

Евгений Кузнецов также рассказал, что это видео было снято год назад в Лас-Вегасе и не имеет к прошедшему чемпионату мира никакого отнощения.

"Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит - незнакомые женщины, непонятные вещества на столе - позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее. Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас - на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео", - рассказал Кузнецов.​