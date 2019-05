Сначала прическа или макияж? А сколько продержится? Ответы на самые типичные вопросы невесты

ФОТО: Из личного архива

В профессии 10 лет, прошла обучение и работала в салоне Poetica в Риге, повысила квалификацию в академии Make Up For Ever в Париже, окончила международную школу стилистов имени Бируты Магеле, прошла обучение в школе Icon Face в Москве. Ныне свободный визажист, мастер по бровям и один из ведущих преподавателей в "Профессиональной школе стилистов" в Риге - лучшей в своем роде!