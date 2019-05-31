Сначала прическа или макияж? А сколько продержится? Ответы на самые типичные вопросы невесты

"Это не значит, что макияж будет столько длиться, просто должен быть запас времени", - подчеркнула она.

Вопрос № 5: Макияж необходимо делать ДО или ПОСЛЕ парикмахера?

"Если не нужно мыть голову вниз головой в собственной ванне, то не имеет значение - можно и до, и после", - по опыту рассказывает мастер.

Но обычно все же после - уже создается прическа, и делаешь макияж, видя уже весь образ, добавляет она.

"Если вдруг не получается договориться с мастером, можно, конечно, и поменять местами прическу и макияж. Но тогда - либо голова уже чистая, либо делать укладку в салоне, где специальная раковина", - отмечает Татьяна.

ФОТО: Из личного архива

Если прическу делают после макияжа, есть один очень важный нюанс! Он касается лака для волос: когда прическу заливают, если лак попадает на лицо, он дает такой блеск, который потом даже и не припудрить.

"Это не блеск от излишнего себума, это не пот, который ты можешь промокнуть - ты не можешь этот блеск ни припудрить, ни специальной базой убрать - он будет блестеть, как корочка", - подчеркивает Татьяна.

Поэтому разумнее, конечно, делать прическу до - визажист снимет этот налет, ведь профессиональный макияж начинается с того, что девушке очищают лицо и только потом накладывают косметику.

"Есть, конечно, и добросовестные парикмахеры, которые используют козырьки или еще какие-то решения, тогда лак - тоже не проблема", - заключает визажист.

ФОТО: Diāna Veinberga

Вопрос № 6: Есть ли мода в свадебном макияже?

"Все очень индивидуально. Сейчас мода на свадебный макияж такова, что нет одного свадебного макияжа. Кто-то хочет стрелки, кто-то просто быть красивой по классике жанра - классический вечерний макияж, кто-то еще что-то", - признает Татьяна.

Однако, по ее наблюдениям, все-таки в основном невесты предпочитают более нежные варианты - дневной - вечерний а ля классический вариант, редко отдавая предпочтение ярким губам или "смоки".

ФОТО: Из личного архива

Вопрос № 7: Сколько должен держаться свадебный макияж?

По словам мастера, свадебный макияж должен держаться столько же, сколько и любой профессиональный макияж - пока не смоешь.

"Это, конечно, очень зависит и от восприятия человека, и от ожиданий. Я не хожу следом и не знаю, как выглядит потом, но все мне говорят: "Вообще как будто и не было длинного дня"".

И до полуночи держится, и до трех ночи держится, и до утра держится, уверяет мастер. По факту - за день ничего не скатывается, не растекается, не размазывается.

ФОТО: Из личного архива

"Потом некоторые невесты еще ложатся спать, либо не смывают макияж, либо смывают только тон, а глаза оставляют - на утро просыпаются, еще на второй день выходят и гости спрашивают: "А когда ты уже успела накраситься?"", - поделилась Татьяна тем, что ей обычно потом рассказывают клиентки.

ФОТО: Diāna Veinberga