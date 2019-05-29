"Лимонадный налог" - оружие в борьбе с хроническими заболеваниями или желание "навариться"?
На прошлой неделе Сейм поддержал предложение о применении акцизного налога на безалкогольные напитки. Однако Латвия не первая и не единственная страна, которая ввела такой налог - в настоящее время в мире насчитывается около 40 стран, которые ввели или собираются ввести акцизный налог на подслащенные напитки.
Как сообщает издание The Economist, в общей сложности 40 стран и семь штатов США установили акцизный налог на безалкогольные подслащенные напитки. Сторонники данного налога подчеркивают, что этот налог будет приносить дополнительный доход и компенсировать затраты, которые система здравоохранения несет на лечение заболеваний, вызванных ожирением, диабетом и сердечными заболеваниями. Такой налог также поможет покупателям избежать негативных последствий употребления подслащенных напитков в долгосрочной перспективе.
В свою очередь, оппоненты введения подобного налога считают, что акциз на подслащенные напитки - это регрессивный метод борьбы с развлечениями людей. Также подчеркивается, что люди с более низкими доходами тратят значительную часть своих денег именно на покупку лимонадов и соков.
На прошлой неделе были опубликованы два исследования, которые позволили бы политикам лучше понять систему данного налога. Исследователь из Нью-Йоркского университета Хант Алкот, а также Бенджамин Локвуд из Университета Пенсильвании и Дмитрий Талбонский из Калифорнийского университета (Беркли) оценили оптимальную ставку акцизного налога, которая повысила бы социальные льготы, принимая во внимание различия в доходах и поведении потребителей.
Они подсчитали, что "лимонадный налог" (soda tax) оказывает регрессивный эффект. Например, американские семьи, зарабатывающие до 10 000 долларов в год, покупают вдвое больше подслащенных напитков, чем те, которые зарабатывают до 100 000 долларов в год. Отмечается, что разница между реальным и желаемым потреблением для более бедных людей намного выше, чем для более богатых.
Авторы исследования также изучили, знает ли население, что входит в состав таких напитков. Треть опрошенных отметили, что потребляли бы меньше таких напитков, если бы у них было больше знаний об ингредиентах. Более бедные домохозяйства готовы сократить потребление подслащенных напитков почти вдвое.
Исследователи обнаружили, что оптимальная налоговая ставка может быть включена в гибкость цен. В частности, цена может варьироваться в зависимости от спроса на конкретный напиток. Если спрос существенно изменит цены, налог также изменит поведение самих потребителей, что может оказать лучшее влияние на здоровье. Это в свою очередь компенсирует негативные аспекты налога.
Однако, если подслащенные напитки являются неотъемлемой частью покупок для потребителей, и если взимаемая цена негибкая, то преобладают регрессивные эффекты, то есть от более бедных людей за подслащенные напитки будут взиматься более существенные суммы.
Анализируя привычки покупателей, авторы исследования пришли к выводу, что спрос является гибкой концепцией, которая также может принести пользу широкой общественности.
Исследователи обнаружили, что оптимальный объем "налога на лимонад" составляет 1-2 цента за унцию напитка (29,5 миллилитра). Так, на одну поллитровую бутылку лимонада акцизный налог составит 17-34 цента.
Однако в настоящее время во всех семи штатах США, где введен "лимонадный налог", средний акцизный налог не превышает одного цента за унцию.
Другим важным фактором являются привычки населения. Если акцизный сбор станет слишком высоким, напитки будут покупать в другом месте, где акцизный сбор будет ниже. Американские торговцы считают, что оптимальная налоговая ставка составляет 0,5 цента за унцию, но, по мнению исследователей, она не обеспечивает эффективной системы контроля потребления сахара населением США.
Для сравнения - в Латвии ожидается, что безалкогольные напитки с содержанием сахара до пяти граммов на 100 миллилитров будут стоить 7,4 евро за 100 литров, с содержанием сахара от пяти до восьми граммов - 10 евро и с содержанием сахара восемь граммов - 30 евро.
По данным издания Time, исследование, проведенное в Филадельфии, показывает, что установление "лимонадного налога" может реально снизить потребление подслащенных напитков, что может оказать положительное влияние на здоровье населения.
По состоянию на январь 2017 года в Филадельфии действует акцизный сбор в размере 1,5 цента за унцию подслащенных напитков. После введения этого налога продажи подобных напитков упали на 38%, что означает значительное сокращение объема продаваемого и используемого сахара.
Соавтор исследования Кристина Роберто из Пенсильванской медицинской школы Перельмана подчеркнула, что Филадельфия является одним из самых бедных крупных городов в Соединенных Штатах, и главная проблема в этом городе - это проблемы со здоровьем населения.
"В течение нескольких десятилетий мы проигрывали войну против таких хронических заболеваний, как диабет 2 типа. Реальность такова, что употребление слишком большого количества этих напитков вызывает различные проблемы со здоровьем.
Вот почему я считаю, что этот налог дает нам некоторую надежду на борьбу с хроническими заболеваниями", - объясняет Роберто.
Эксперт говорит, что установление налога на подслащенные напитки не означает автоматически, что люди будут покупать другие необлагаемые налогом продукты.
"Мы исследовали - люди, не покупая подслащенные напитки, экономят деньги. Они не тратят большую часть этих денег на питьевую воду. Вместо этого они приобретают более необходимые вещи", - говорит Роберто.
Подобный акциз введен в других странах мира. Например, в конце прошлого года в России акцизный сбор на подслащенные напитки был установлен в размере 20% от стоимости напитка за литр.
В России акцизный сбор взимается с напитков, содержащих более пяти граммов сахара на 100 миллилитров.
В марте Интерфакс сообщил, что продажи подслащенных напитков упали на 18%. Производство газированных напитков также сократилось.
"Лимонад налог" введен также и в Великобритании. Там торговцы выявили другую тенденцию. Хотя общие продажи подслащенных напитков упали, два крупнейших производителя газированных напитков обнаружили свою "золотую жилу" - например, в прошлом году продажи Coca Cola Zero (без сахара) даже выросли вдвое, а аналог конкурента Pepsi без сахара был продан на 17% больше, чем год назад.
Торговцы также отмечают, что в Великобритании производители напитков ищут всевозможные способы уклонения от акцизного налога - сахар заменяется различными натуральными подсластителями, которые не облагаются акцизным сбором. Из-за этого налога привычки населения изменились, однако в будущем продукты, не содержащие сахара, могут приобретать все большее значение на рынке.
Fitch рассказывает о Саудовской Аравии, где акцизный сбор приобрел своеобразное прозвище - его называют "налогом на грехи". В Саудовской Аравии такой налог охватывает как табачные изделия, так и подслащенные напитки.
Через два года после введения этого налога страна получила первые плоды - значительно увеличились налоговые поступления. Тем не менее, неизвестно, принес ли этот налог какое-либо благо, кроме денежного, потому что не проводились исследования, связанные с конкретным акцизом.
Сообщается, что дискуссии о введении аналогичного налога ведутся в других странах мира - в Канаде и Новой Зеландии, но недавно были введены в Южной Африке и Малайзии.
Ранее сообщалось, что в Латвии предложение о применении акцизного сбора на подслащенные напитки было представлено тремя депутатами из партии Attīstība/ Par! - Андрисом Скриде, Илмаром Дуритисом и Инессой Войко.
Авторы предложения считают, что введение таких изменений сократит потребление подслащенных продуктов и увеличит налоговые поступления, которые направляются на нужды общественного здравоохранения. Аналогичным образом, по мнению депутатов, это приведет к более рациональным перераспределениям расходов на лечение других болезней. Вместе с изменениями увеличится количество лет здоровой жизни населения, а также доля более здоровых продуктов на рынке безалкогольных напитков.