"Лимонадный налог" - оружие в борьбе с хроническими заболеваниями или желание "навариться"?

Для сравнения - в Латвии ожидается, что безалкогольные напитки с содержанием сахара до пяти граммов на 100 миллилитров будут стоить 7,4 евро за 100 литров, с содержанием сахара от пяти до восьми граммов - 10 евро и с содержанием сахара восемь граммов - 30 евро.

По данным издания Time, исследование, проведенное в Филадельфии, показывает, что установление "лимонадного налога" может реально снизить потребление подслащенных напитков, что может оказать положительное влияние на здоровье населения.

По состоянию на январь 2017 года в Филадельфии действует акцизный сбор в размере 1,5 цента за унцию подслащенных напитков. После введения этого налога продажи подобных напитков упали на 38%, что означает значительное сокращение объема продаваемого и используемого сахара.

Соавтор исследования Кристина Роберто из Пенсильванской медицинской школы Перельмана подчеркнула, что Филадельфия является одним из самых бедных крупных городов в Соединенных Штатах, и главная проблема в этом городе - это проблемы со здоровьем населения.

"В течение нескольких десятилетий мы проигрывали войну против таких хронических заболеваний, как диабет 2 типа. Реальность такова, что употребление слишком большого количества этих напитков вызывает различные проблемы со здоровьем.

Вот почему я считаю, что этот налог дает нам некоторую надежду на борьбу с хроническими заболеваниями", - объясняет Роберто.

Эксперт говорит, что установление налога на подслащенные напитки не означает автоматически, что люди будут покупать другие необлагаемые налогом продукты.

"Мы исследовали - люди, не покупая подслащенные напитки, экономят деньги. Они не тратят большую часть этих денег на питьевую воду. Вместо этого они приобретают более необходимые вещи", - говорит Роберто.

Подобный акциз введен в других странах мира. Например, в конце прошлого года в России акцизный сбор на подслащенные напитки был установлен в размере 20% от стоимости напитка за литр.

В России акцизный сбор взимается с напитков, содержащих более пяти граммов сахара на 100 миллилитров.

В марте Интерфакс сообщил, что продажи подслащенных напитков упали на 18%. Производство газированных напитков также сократилось.

"Лимонад налог" введен также и в Великобритании. Там торговцы выявили другую тенденцию. Хотя общие продажи подслащенных напитков упали, два крупнейших производителя газированных напитков обнаружили свою "золотую жилу" - например, в прошлом году продажи Coca Cola Zero (без сахара) даже выросли вдвое, а аналог конкурента Pepsi без сахара был продан на 17% больше, чем год назад.

Торговцы также отмечают, что в Великобритании производители напитков ищут всевозможные способы уклонения от акцизного налога - сахар заменяется различными натуральными подсластителями, которые не облагаются акцизным сбором. Из-за этого налога привычки населения изменились, однако в будущем продукты, не содержащие сахара, могут приобретать все большее значение на рынке.

Fitch рассказывает о Саудовской Аравии, где акцизный сбор приобрел своеобразное прозвище - его называют "налогом на грехи". В Саудовской Аравии такой налог охватывает как табачные изделия, так и подслащенные напитки.

Через два года после введения этого налога страна получила первые плоды - значительно увеличились налоговые поступления. Тем не менее, неизвестно, принес ли этот налог какое-либо благо, кроме денежного, потому что не проводились исследования, связанные с конкретным акцизом.

Сообщается, что дискуссии о введении аналогичного налога ведутся в других странах мира - в Канаде и Новой Зеландии, но недавно были введены в Южной Африке и Малайзии.

Ранее сообщалось, что в Латвии предложение о применении акцизного сбора на подслащенные напитки было представлено тремя депутатами из партии Attīstība/ Par! - Андрисом Скриде, Илмаром Дуритисом и Инессой Войко.