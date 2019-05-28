В Великобритании родился ребенок без кожи и весом всего 1,1 кг

4 ноября 2018 года 19-летняя Джессика Кибблер на седьмом месяце беременности (30-я неделя) родила первенца. Вес новорожденного составлял всего 1,1 килограмма. Кроме того, на теле младенца, которому дали имя Кайден Джейк Шатток, было только два процента верхнего слоя кожи. Врачи предупредили новоиспеченных родителей, что его шансы на выживание крайне малы.

"Когда медсестры впервые показали нам Кайдена, он был красный, как кусок сырого мяса, - рассказла мама малыша. - И мы, 19-летние родители без малейшего опыта, увидели этого слабого и больного младенца".

Врачи делали все возможное, чтобы облегчить страдания новорожденного. В течение полутора месяцев кожа немного нарастала. Все это время малыш лежал без одежды - любое прикосновение к телу вызывало раздражение и боль.

ФОТО: facebook.com/jess.kibbler

С рождения ребенок боролся с такими болезнями, как сепсис (заражение крови), некротический энтероколит (заболевание кишечника), врожденный герпес, бронхиолит (воспаление бронхиол), и другими нарушениями.

В начале мая Кайдена прооперировали - ему пересадили кожу с живота на правую руку. Маленькому пациенту предстоит перенести еще как минимум четыре подобные операции.

Как сообщает издание, во время беременности будущая мама страдала гидронефрозом, или водянкой почки, и за три месяца до родов у нее было кровотечение.

ФОТО: facebook.com/jess.kibbler

Плановые осмотры плода не выявили отклонений в развитии. Врачам не удалось найти причины редкого заболевания, и они передали медицинскую историю ребенка на изучение зарубежным специалистам.