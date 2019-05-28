На латвийских дорогах установят систему предупреждения о диких животных

Для того, чтобы испытать новые технологие, которые помогают предотвратить столкновения транспортных средств с животными, в сети государственных дорог будут реализованы два пилотных проекта - будут размещены отпугиватели лесных зверей у дорожных сигнальных столбиков, а также будет установлен специальный забор, который будет прерываться в некоторых местах для того, чтобы животные могли пересечь дорогу.

На промежутке Вентспилсского шоссе (A10) от Кемерского леса до Озолпилс к сигнальным столбикам будут прикреплены отпугиватели.

В темное время суток при приближении автомобиля устройства активизируются от включенных фар и привлекут внимание диких зверей визуально акустическими сигналами. Таким образом животные пересекут дорогу уже после того, как автомобиль проехал по данному участку шоссе.

В свою очередь на промежутке Елгавского шоссе (А8) в Платонской волости напротив Вирцавы на обочине будет размещен специальный забор - он будет прерываться в середине, чтобы животные могли пересечь дорогу.

На этом промежутке будут также размещены устройства для определения присутствия диких зверей. Датчики активизируют меняющиеся дорожные знаки перед зоной перехода животных, предупреждая водителей и призывая их снизить скорость.

Оба этих промежутка были выбраны по причине того, что за последние три года на них количество случившихся на них ДТП с участием диких зверей стало достаточно крупным и сконцентрированным.

На Вентспилсском шоссе за последние три года произошло восемь несчастных случаев наезда на животное, в свою очередь на Елгавском шоссе таких случаев было 11. В одном из них автоводитель получил легкие телесные повреждения. Представители LVC отметили, что оба участка дороги технически подходят для осуществления пилотных проектов.