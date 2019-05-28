На латвийских дорогах установят систему предупреждения о диких животных

В Латвии на государственных дорогах будут опробованы технологии для предотвращения столкновений с животными, сообщили агентству LETA в Отделе коммуникации предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC).
Для того, чтобы испытать новые технологие, которые помогают предотвратить столкновения транспортных средств с животными, в сети государственных дорог будут реализованы два пилотных проекта - будут размещены отпугиватели лесных зверей у дорожных сигнальных столбиков, а также будет установлен специальный забор, который будет прерываться в некоторых местах для того, чтобы животные могли пересечь дорогу.
На промежутке Вентспилсского шоссе (A10) от Кемерского леса до Озолпилс к сигнальным столбикам будут прикреплены отпугиватели.
В темное время суток при приближении автомобиля устройства активизируются от включенных фар и привлекут внимание диких зверей визуально акустическими сигналами. Таким образом животные пересекут дорогу уже после того, как автомобиль проехал по данному участку шоссе.
В свою очередь на промежутке Елгавского шоссе (А8) в Платонской волости напротив Вирцавы на обочине будет размещен специальный забор - он будет прерываться в середине, чтобы животные могли пересечь дорогу.
На этом промежутке будут также размещены устройства для определения присутствия диких зверей. Датчики активизируют меняющиеся дорожные знаки перед зоной перехода животных, предупреждая водителей и призывая их снизить скорость.
Оба этих промежутка были выбраны по причине того, что за последние три года на них количество случившихся на них ДТП с участием диких зверей стало достаточно крупным и сконцентрированным.
На Вентспилсском шоссе за последние три года произошло восемь несчастных случаев наезда на животное, в свою очередь на Елгавском шоссе таких случаев было 11. В одном из них автоводитель получил легкие телесные повреждения. Представители LVC отметили, что оба участка дороги технически подходят для осуществления пилотных проектов.
На заседании Совета по безопасности дорожного движения было принято решение выделить 170 000 евро на эти проекты.