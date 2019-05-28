Мужчины поспорили об игре Латвия - Россия. В драке погибли двое

Компания из пенсионера и двоих безработных встретилась в частном саду в центре Гулбене, чтобы вместе распивать алкоголь.

Сообщается, что мужчины обсуждали игру Латвии и России на ЧМ-19. Товарищи спорили, кто же должен выиграть грядущий на тот момент матч. В результате они поссорились и подрались.

Два участника конфликта скончались - мужчина 1961 года рождения умер на месте происшествия, а его приятель 1969 года рождения ушел из жизни по пути в больницу.

Понадобилась ли медицинская помощь после драки третьему мужчине (1954 года рождения - прим.ред.), неизвестно. Однако именно он был тем, кто вызвал полицию и рассказал стражам порядка о случившемся.

Мужчина задержан. Он уже раньше попадал в поле зрения полиции за различные нарушения.