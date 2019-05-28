Вт, 28.05.2019
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Сейчас лопнет! "Британская Кардашян" сразила формами в микро-бикини
Мужчины, не умрите!

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ФОТО: скриншот instagram.com/demirosemawby

Британская модель Деми Роуз поделилась на своей страничке в Instagram пляжнымы фото, на которых позирует в микроскопическом бикини, едва прикрывающем ее самые интимные места.

24-летняя модель с пышными формами, которую называют "британской Ким Кардашян", отправилась на отдых в жаркую Испанию, на Балеарские острова. Там фигуристая красотка устроила фотосессию на яхте и разместила в Сети серию фотографий.

Многие, увидев эти кадры, сочли, что купальник "слишком мал" для нее, а кто-то задался вопросом: это бикини модели "с каждым разом становятся все меньше" или ее формы растут?

Согласитесь, купальник действительно экстремальный - кажется, одно неверное движение, и он просто лопнет на округлостях Роуз.

Однако поклонникам модели эти провокационные фото пришлись по душе - уже почти 632 тысячи "лайков" и множество комплиментов. А вы что скажете?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Добавим, что эта девушка с выдающимися формами часто балует своих подписчиков в соцсетях откровенными снимками.

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