Сейчас лопнет! "Британская Кардашян" сразила формами в микро-бикини

24-летняя модель с пышными формами, которую называют "британской Ким Кардашян", отправилась на отдых в жаркую Испанию, на Балеарские острова. Там фигуристая красотка устроила фотосессию на яхте и разместила в Сети серию фотографий.

Многие, увидев эти кадры, сочли, что купальник "слишком мал" для нее, а кто-то задался вопросом: это бикини модели "с каждым разом становятся все меньше" или ее формы растут?

Согласитесь, купальник действительно экстремальный - кажется, одно неверное движение, и он просто лопнет на округлостях Роуз.

Однако поклонникам модели эти провокационные фото пришлись по душе - уже почти 632 тысячи "лайков" и множество комплиментов. А вы что скажете?