В "Согласии" нет согласия: во фракции не договорились о кандидате в президенты

У фракции "Согласия" в Сейме разные мнения о кандидатах на пост президента, и согласовать позиции планируется завтра на заседании фракции, сообщил журналистам ее председатель Янис Урбанович.
Заседание фракции состоится в 9.30. Урбанович отметил, что, несмотря на намерение согласовать позиции, депутатам не будет навязываться конкретное мнение.
"Согласие" провело встречи со всеми кандидатами в президенты - омбудсменом Юрисом Янсонсом, судьей Суда ЕС Эгилом Левитсом и депутатом Дидзисом Шмитсом (KPV LV).
Голосование по кандидатурам в президенты состоится в среду, 29 мая.