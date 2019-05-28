Вт, 28.05.2019
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В "Согласии" нет согласия: во фракции не договорились о кандидате в президенты

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Янис Урбанович

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

У фракции "Согласия" в Сейме разные мнения о кандидатах на пост президента, и согласовать позиции планируется завтра на заседании фракции, сообщил журналистам ее председатель Янис Урбанович.

Заседание фракции состоится в 9.30. Урбанович отметил, что, несмотря на намерение согласовать позиции, депутатам не будет навязываться конкретное мнение.

"Согласие" провело встречи со всеми кандидатами в президенты - омбудсменом Юрисом Янсонсом, судьей Суда ЕС Эгилом Левитсом и депутатом Дидзисом Шмитсом (KPV LV).

Голосование по кандидатурам в президенты состоится в среду, 29 мая.

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