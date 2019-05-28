Остапенко второй год подряд вылетела на старте "Ролан Гаррос"

В 1/64 финала Остапенко противостояла Виктория Азаренко из Беларуси, которая добилась победы со счётом 6:4, 7:6 (7:4). За участие в соревнованиях Остапенко получит 10 рейтинговых очков WTA.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 45 минут. За это время 29-летняя Азаренко сделала семь брейков и четыре эйса, а также четыре раза ошиблась при подаче. 21-летняя Остапенко шесть раз взяла подачу соперницы, сделала один эйс и допустила 17 (!!!) двойных ошибок. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Таким образом, Алёна Остапенко второй год подряд не может преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Франции. Напомним, что в 2017 году латвийская теннисистка сотворила сенсацию и стала победительницей "Ролан Гаррос".

В этом сезоне Алёна Остапенко одержала всего 6 побед в 20 матчах.

В следующем круге соревнований Азаренко сыграет с победительницей пары Наоми Осака (Япония) - Анна Шмидлова (Словакия).

Ранее во второй раунд Открытого чемпионата Франции вышла первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая обыграла Луксику Кумхум из Таиланда.