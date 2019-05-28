Партия "Честь служить Риге" на должность мэра Риги выдвинет Турлайса

На данный момент, Турлайс - руководитель Комиссии по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.

Отметим, что в Малой гильдии продолжается заседание правления ЧСР, на котором руководство партии примет по этому вопросу окончательное решение.

Напомним, в прошлом Дайнис Турлайс 1950-го года рождения - экс-командующий Национальными вооруженными силами Латвии и полковник латвийской армии. Также был министром внутренних дел и советником премьер-министра Вилиса Криштопанса по вопросам обороны и внутренних дел. Был членом партий Latvijas ceļš, Mūsu Latvija, ЗаПЧЕЛ и Латвийской Первой партии.

Как сообщалось ранее, если партия "Согласие" выдвинет своего кандидата на пост мэра Риги, партия "Честь служить Риге" (ЧСР) его не поддержит.

ЧСР уже на прошлой неделе сообщила, что предложит на пост мэра Риги кандидата от своей партии.

До сегодняшнего дня самым вероятным претендентом на этот пост считается и.о. председателя Рижской думы Олег Буров.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, ЧСР о своей позиции информировала коллег из "Согласия", которые в течение следующих нескольких дней должны будут решить, поддержать ли кандидата от партии ЧСР.

По неофициальной информации, в случае, если место мэра займет член ЧСР, обе должности вице-мэров будут отданы "Согласию". Как один из депутатов, который мог бы сохранить свое место в думе, упоминается вице-мэр Вадим Баранник ("Согласие"), однако потенциальными кандидатами на эту должность являются Байба Розентале ("Согласие") и Сандис Бергманис ("Согласие").

Дата проведения выборов нового мэра Риги пока не известна.

Лидер "Согласия" Нил Ушаков отметил, что желание ЧСР видеть в кресле мэра члена своей партии нельзя интерпретировать как ультиматум.

"Мы на выборах стартовали как одна команда и были вместе и сейчас, на выборах Европарламента. В этой команде мы сделаем лучший выбор - неважно, будет ли кандидат в мэры из ЧСР или "Согласия"", - сказал Ушаков.

Если "Согласие" и ЧСР не придут с соглашению по поводу кандидата на этот пост, Буров продолжит выполнять обязанности председателя Рижской думы.

Закон "О самоуправлениях" гласит, что, если в течение двух месяцев не будет избран новый мэр, Сейм может распустить нынешнюю думу.