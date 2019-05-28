Ещё один латвийский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ

23-летний хоккеист подписал с "Флоридой" дебютантский договор.

Прошлый сезон Аболс провёл в Высшей Лиге Швеции, где выступал за "Оребро". В 45 матчах нападающий отметился 18 шайбами и сделал 8 результативных передач. После удачного сезона в Швеции, Аболс принял участие в чемпионате мира, но из-за травмы провёл только два матча и отметился одной шайбой.

За время профессиональной карьеры Аболс успел также поиграть в Северной Америке, а также в Молодёжной Хоккейной Лиге России и Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ).

В составе сборной Латвии Аболс принимал участие в трёх чемпионатах мира, проведя в общей сложности 24 матча (2 шайбы и 5 результативных передач).