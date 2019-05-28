Ещё один латвийский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ

Нападающий сборной Латвии по хоккею Родриго Аболс заключил двухлетний контракт с клубом Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз".
23-летний хоккеист подписал с "Флоридой" дебютантский договор.
Прошлый сезон Аболс провёл в Высшей Лиге Швеции, где выступал за "Оребро". В 45 матчах нападающий отметился 18 шайбами и сделал 8 результативных передач. После удачного сезона в Швеции, Аболс принял участие в чемпионате мира, но из-за травмы провёл только два матча и отметился одной шайбой.
За время профессиональной карьеры Аболс успел также поиграть в Северной Америке, а также в Молодёжной Хоккейной Лиге России и Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ).
В составе сборной Латвии Аболс принимал участие в трёх чемпионатах мира, проведя в общей сложности 24 матча (2 шайбы и 5 результативных передач).
Таким образом, в НХЛ теперь будет выступать как минимум четыре латвийских хоккеиста - Родриго Аболс "Флорида", Элвис Мерзликин ("Коламбус"), Теодор Блюгер ("Питтсбург") и Рудольф Балцерс ("Оттава"). Ожидается, что в лучшей хоккейной Лиге мира останется и Земгус Гиргенсонс, у которого летом истекает контрак с "Баффало Сейбрз".