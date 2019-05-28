Вт, 28.05.2019
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Видео: в Китае водитель, выйдя из машины, поймал в руки упавшего с пятого этажа ребенка

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ФОТО: Ekrānuzņēmums

Удивительный случай произошел 23 мая в китайском городе Кульджа. Ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже, но был спасен человеком, который, рискуя своей жизнью и здоровьем, сумел очень быстро среагировать на опасную ситуацию и поймал его, пишет Newsru.com.

Двухлетний мальчик высунулся в окно, свидетелем чего стали несколько человек - пожилые люди, которые не знали, что делать в этой ситуации.

28-летний Тоник Турганбек парковал свое авто возле дома, когда услышал крики и заметил происходящее на пятом этаже.

Тоник вышел из машины и успел вытянуть руки - через мгновение в них упал ребенок, сообщает CCTV+. 

"В тот момент, когда я увидел это, он уже падал. Я ни о чем не думал, а потом поймал его. Я не знаю, что произошло дальше, так как потерял сознание на некоторое время. Когда очнулся, полиция и спасатели уже были здесь", - вспоминает он.

Ребенка увезли в больницу для проверки состояния здоровья и обнаружили, что он не получил серьезных травм. Мужчина также отделался царапинами и ссадинами на голове и руках.

Момент падения был зафиксирован камерой наблюдения. Видео разошлось по интернету и собирает сотни тысяч просмотров:

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