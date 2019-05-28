Видео: в Китае водитель, выйдя из машины, поймал в руки упавшего с пятого этажа ребенка

"В тот момент, когда я увидел это, он уже падал. Я ни о чем не думал, а потом поймал его. Я не знаю, что произошло дальше, так как потерял сознание на некоторое время. Когда очнулся, полиция и спасатели уже были здесь", - вспоминает он.