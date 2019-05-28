Видео: в Китае водитель, выйдя из машины, поймал в руки упавшего с пятого этажа ребенка

Удивительный случай произошел 23 мая в китайском городе Кульджа. Ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже, но был спасен человеком, который, рискуя своей жизнью и здоровьем, сумел очень быстро среагировать на опасную ситуацию и поймал его, пишет Newsru.com.
Двухлетний мальчик высунулся в окно, свидетелем чего стали несколько человек - пожилые люди, которые не знали, что делать в этой ситуации.
28-летний Тоник Турганбек парковал свое авто возле дома, когда услышал крики и заметил происходящее на пятом этаже.
Тоник вышел из машины и успел вытянуть руки - через мгновение в них упал ребенок, сообщает CCTV+.
"В тот момент, когда я увидел это, он уже падал. Я ни о чем не думал, а потом поймал его. Я не знаю, что произошло дальше, так как потерял сознание на некоторое время. Когда очнулся, полиция и спасатели уже были здесь", - вспоминает он.
Ребенка увезли в больницу для проверки состояния здоровья и обнаружили, что он не получил серьезных травм. Мужчина также отделался царапинами и ссадинами на голове и руках.
Момент падения был зафиксирован камерой наблюдения. Видео разошлось по интернету и собирает сотни тысяч просмотров:
A brave man got knocked out when trying to catch a 2-year-old falling from 5th floor in NW China's Xinjiang. Fortunately, they were both saved at last pic.twitter.com/QcS8DF84gY— People's Daily, China (@PDChina) 24 мая 2019 г.