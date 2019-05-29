Какая вы свекровь по знаку Зодиака?
О взаимоотношениях невестки и свекрови ходит немало небылиц, и большинство из них с негативным оттенком. Свекровь принято считать настоящей мегерой, которая постоянно ловит невестку на неопытности, пытается поучать ее и перевоспитывать. На самом деле конфликт невестки и свекрови - совсем не норма взаимоотношений. Его нужно избегать, а для этого необходимо изучить характер "второй мамы" и знать, как действовать в той или иной ситуации.
Что же говорят о характере свекровей астрологи, исходя из особенностей представителей каждого знака зодиакального круга?
Овен
Это гиперактивная свекровь, которая считает себя лучшей во всем и стремится продемонстрировать это невестке. Она лучше всех готовит, лучше всех убирает в доме, и даже заботится о сыне она гораздо лучше невестки. С ее мнением лучше согласиться, даже если это не так.
Вступать в конфронтацию со свекровью-Овном себе дороже. Лучше кивнуть головой в знак согласия, а после ее ухода сделать по-своему.
Но будьте готовы к тому, что мать вашего мужа будет частым гостем в вашем доме и вам придется мириться с ее советами и нравоучениями.
Телец
Это одна из самых терпеливых свекровей в мире, которая будет долго "проглатывать" любые выходки своей невестки. Даже когда сын начнет жаловаться на жену, она найдет способ помирить пару. Но проверять на прочность ее терпение не стоит. В определенный момент она может взорваться, и тогда невестке точно не поздоровится.
Это миролюбивая женщина, которая будет всячески помогать молодоженам и материально, и уходом за детишками.
При этом свекровь-Телец обожает, когда прислушиваются к ее советам, и жаждет внимания со стороны невестки. Скандалит она очень редко, и только если вопрос касается денег.
Близнецы
Представительницу этого знака можно назвать самой современной бабушкой и самой продвинутой свекровью. Она будет таскать невестку по всевозможным распродажам, учить ее экономить и искать "халяву".
При этом она довольно откровенная и прямолинейная женщина, которая всегда в лицо выскажет невестке все, что думает о ней и ее отношениях с мужем.
При правильном подходе невестка может стать доброй подружкой такой свекрови, что пойдет на пользу всей семье. А вот став ей врагом, можно постоянно натыкаться на колкости и ядовитые замечания с ее стороны. Жить с такой "второй мамой" лучше отдельно - совместное проживание может плохо отразиться на отношениях мужа и жены.
Рак
Отношение к невестке у такой свекрови своеобразное. Она безмерно любит своего сына, а невестку воспринимает в качестве его прислуги. И пусть не произносит это вслух, в поведении и жестах такое отношение легко читается. Поэтому при любых конфликтах такая свекровь будет становиться на сторону сына. Но есть у нее и положительные качества.
Она очень любит внуков и постоянно о них заботится, а значит, вы всегда сможете оставить на нее своих малышей и провести время вдвоем с мужем.
Совместное проживание с такой свекровью крайне рискованно, поскольку будет сопровождаться постоянным соперничеством между ней и невесткой.
Лев
Это добродушная и компанейская свекровь, которая с удовольствием будет приходить к вам на любой праздник, так как просто обожает шумные компании. Она веселая и щедрая, но и к себе требует подобного обращения. При этом Львица исполнена гордости.
Она не опустится до обсуждения конфликтов в семье сына, не станет сплетничать о невестке и рассказывать об их взаимоотношениях своим подругам.
Невестку же она всегда выслушает и даст действительно полезный совет. А вот ссориться с такой свекровью не следует. Вернуть ее доверие будет очень непросто. Что же касается проживания, скорее, это невозможно, так как независимый характер Львицы не позволит ей жить с детьми.
Дева
Это довольно занудная личность, которая часто будет навещать вашу семью и все инспектировать.
Свекровь-Дева проверит каждый уголок в вашем доме, сделает кучу замечаний, а потом возьмет и сама наведет порядок, а заодно встанет к плите и приготовит ужин.
Некоторых невесток такое отношение оскорбляет. Но если взять во внимание, что Дева будет вести себя так всегда, и принять ее такой, эту свекровь можно будет носить на руках. В общем, скромной и заботливой "домашней серой мышке" такая свекровь будет настоящей помощницей и второй мамой, а вот любительнице клубных вечеринок и другим легкомысленным особам ужиться со свекровью-Девой будет очень трудно.
Весы
Рожденная под данным знаком свекровь довольно добродушная личность, которая не будет нарушать личное пространство молодоженов и при этом станет невестке хорошей подружкой.
Такая "вторая мама" расскажет все слухи и новости, обсудит все сериалы и займется внуками. В общем, с ней будет комфортно и весело.
Важно лишь, чтобы у такой свекрови был муж или любимый мужчина. Если же его нет, всю свою любовь она обрушит на семью, причем от ее навязчивой помощи будут страдать и сын, и невестка, и внуки. Такой дамочке следует найти активный досуг или деятельность, которая будет отвлекать ее от семьи сына.
Скорпион
Это классический вариант свекрови, от которой страдает невестка. Она будет постоянно контролировать, что ест и во что одевается ее любимый сыночек, а также язвить и доводить невестку до исступления, критикуя приготовленную яичницу и заявляя при этом, что делает это исключительно ради пользы. Что интересно,
сильная и властная женщина-Скорпион обычно сама подбирает любимому сыночку вторую половинку. В этом случае проблем в общении с невесткой бывает меньше.
Но если сын сделал свой собственный выбор наперекор матери, от такой свекрови лучше жить как можно дальше.
Стрелец
Это гиперактивная свекровь, которая никогда не сидит без дела и невестку в покое не оставит. Она мечтает, чтобы жена у сына была с такой же активной позицией, а потому невестка в виде курицы-наседки ей будет не по нраву. Да и с внуками такая бабушка часто сидеть не будет, ведь
у нее на повестке дня путешествие на юг, бизнес-форум или встреча с жителями кооператива, в котором она, без сомнения, является председателем.
Тем не менее, если невестка по натуре человек активный, если она не боится открывать для себя что-то новое, с такой свекровью она может крепко подружиться.
Козерог
Свекровь-Козерог - человек закрытый, можно сказать, замкнутый, к которому вы не придете в гости без приглашения, да и сама она не будет слишком спешить к внукам.
Чтобы подружиться с ней, вам как минимум нужно не курить и не пить, содержать в чистоте дом и иметь хорошую репутацию. А еще стоит прислушиваться к ее советам.
Пусть свекровь-Козерог не будет помогать вам деньгами, зато порой этот умный и расчетливый человек дает ценные советы, которые могут оказаться дороже любых денег.
Водолей
Если вы разносторонняя личность с широкими взглядами на жизнь, обожаете хорошую компанию и не сидите на месте, значит - со свекровью Водолеем точно подружитесь. Это свободолюбивая личность, а потому выбор сына она примет в любом случае.
Конфликтов с таким человеком у невестки практически не будет, особенно по бытовым вопросам, ведь и сама она не слишком привязана к дому.
В этом плане не стоит ждать, что такая свекровь будет сидеть с внуками или возиться на грядках рады пары банок соленых огурцов. Она, скорее, будет навещать вас по праздникам, общаться как со старыми друзьями и также исчезать до нового хорошего повода.
Рыбы
Свекровь, рожденная под этим знаком, - довольно своеобразная личность. Ее отношения с невесткой будут зависеть от того, насколько молодожены заинтересованы в маме. Если регулярно звонить ей, интересоваться здоровьем и приглашать в гости, она с удовольствием вас навестит и внуков побалует.
Но если забыть о ней, не навещать и не справляться о здоровье, можно серьезно поссориться. А Рыбы - самые обидчивые создания на Земле.
Таким образом, если выстроить правильные взаимоотношения со своей свекровью, она и денег молодоженам подбросит, и за внучками присмотрит, когда нужно, и не станет докучать своим присутствием.
Теплых вам отношений со свекровью и гармонии в семье!
Подготовлено по материалам Клубер.