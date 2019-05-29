Какая вы свекровь по знаку Зодиака?

Что же говорят о характере свекровей астрологи, исходя из особенностей представителей каждого знака зодиакального круга?

Овен

Это гиперактивная свекровь, которая считает себя лучшей во всем и стремится продемонстрировать это невестке. Она лучше всех готовит, лучше всех убирает в доме, и даже заботится о сыне она гораздо лучше невестки. С ее мнением лучше согласиться, даже если это не так.

Вступать в конфронтацию со свекровью-Овном себе дороже. Лучше кивнуть головой в знак согласия, а после ее ухода сделать по-своему.

Но будьте готовы к тому, что мать вашего мужа будет частым гостем в вашем доме и вам придется мириться с ее советами и нравоучениями.

Телец

Это одна из самых терпеливых свекровей в мире, которая будет долго "проглатывать" любые выходки своей невестки. Даже когда сын начнет жаловаться на жену, она найдет способ помирить пару. Но проверять на прочность ее терпение не стоит. В определенный момент она может взорваться, и тогда невестке точно не поздоровится.

Это миролюбивая женщина, которая будет всячески помогать молодоженам и материально, и уходом за детишками.

При этом свекровь-Телец обожает, когда прислушиваются к ее советам, и жаждет внимания со стороны невестки. Скандалит она очень редко, и только если вопрос касается денег.

Близнецы

Представительницу этого знака можно назвать самой современной бабушкой и самой продвинутой свекровью. Она будет таскать невестку по всевозможным распродажам, учить ее экономить и искать "халяву".

При этом она довольно откровенная и прямолинейная женщина, которая всегда в лицо выскажет невестке все, что думает о ней и ее отношениях с мужем.

При правильном подходе невестка может стать доброй подружкой такой свекрови, что пойдет на пользу всей семье. А вот став ей врагом, можно постоянно натыкаться на колкости и ядовитые замечания с ее стороны. Жить с такой "второй мамой" лучше отдельно - совместное проживание может плохо отразиться на отношениях мужа и жены.

Рак

Отношение к невестке у такой свекрови своеобразное. Она безмерно любит своего сына, а невестку воспринимает в качестве его прислуги. И пусть не произносит это вслух, в поведении и жестах такое отношение легко читается. Поэтому при любых конфликтах такая свекровь будет становиться на сторону сына. Но есть у нее и положительные качества.

Она очень любит внуков и постоянно о них заботится, а значит, вы всегда сможете оставить на нее своих малышей и провести время вдвоем с мужем.

Совместное проживание с такой свекровью крайне рискованно, поскольку будет сопровождаться постоянным соперничеством между ней и невесткой.

Лев