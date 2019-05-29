Ср, 29.05.2019
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Наступит жара? Синоптики рассказали, какой будет следующая неделя

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Новейшие прогнозы погоды показывают, что на следующей неделе в Латвии наступит жара.

Согласно всем прогнозам, в начале июня температура воздуха в Латвии повысится. Меньше единства у синоптиков в том, насколько жаркая погода ожидается и как долго продержится жара.

В ближайшую ночь температура опустится до +1..+7 градусов, на высоте травы ожидаются заморозки.

После сухого и солнечного четверга облачность уменьшится, временами пройдут дожди. Дожди ожидаются и на следующей неделе, в основном грозовые.

Согласно прогнозу "Global Forecast System", в конце этой недели дневная температура останется ниже +20 градусов, а на следующей неделе может достичь +30.

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