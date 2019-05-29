Впервые в Латвии пройдет чемпионат Европы по панне

Панна - это одна из разновидностей уличного футбола. В неё играют в формате один на один. Главная изюминка - это правило "проброшенного мяча" между ног соперника. Можно интерпретировать его таким образом: если пробросить мяч между ног соперника, то это нокаут. Но стоит отметить, что значение "проброшенного мяча" бывает разное: либо нокаут, либо два очка. То есть, если провести мяч между ног, посчитают два очка, и игра продолжается дальше.

Игра протекает на специальной площадке. Также в игре присутствуют ворота, в которые тоже можно забить, тем самым заработав одно очко. Игра обычно проходит до 3 очков.

Панна подразумевает под собой красивые, виртуозные финты, которые необходимо уметь делать, чтобы пробрасывать мяч между ног соперника. Для этого нужно хорошо обращаться с мячом, делать эффектные, интересные и, конечно же, эффективные финты. Соответственно если вы профессионально занимаетесь футболом, панна поможет усовершенствовать свою технику. При этом всё это протекает в боевых условиях, где идёт борьба один на один между соперниками.

ФОТО: Пресс-фото

Игра зародилась в Голландии, или, правильнее, в Суринаме. Само слово "панна" суринамское, оно переводится как "разрушать". Но наибольшее развитие панна получила именно в Нидерландах. Сейчас движение набирает популярность по всему миру. В Европу со своими правилами игра пришла в 2007-ом году и успешно адаптировалась.

Соревнования пройдут в двух возрастных группах: U-15 (2004-ого года рождения и моложе) и 16+ (2005-ого года рождения и старше). На данный момент зарегистрировалось около 40 участников из 13 стран, таких как Бельгия, Дания, Нидерланды, Россия, Англия, Польша, Франция, Хорватия, Германия, Мексика, Марокко и Латвия.

Как сообщают организаторы мероприятия, на турнире примут участие так же одни из лучших и титулованных игроков в панну в мире - Fatih (Германия, чемпион мира по Панне 2018), Amin (Дания, чемпион мира по Панне 2017), Jeand "Easy Man" Doest (Нидерланды, легенда уличного футбола), Kristoffer Liicht (Дания, лидер движения "Pannahouse") и другие.

"Мероприятие организуется при сотрудничестве с одной из лучших организаций уличного футбола - Pannahouse из Дании. Для нас это большая честь принимать такого рода мероприятие у нас в столице. Это большой шаг в развитии уличного футбола в Латвии" - отметил лидер уличного футбола Латвии Антон Семеняк.