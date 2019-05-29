Двукратный чемпион Швеции перешёл в рижское "Динамо"

30-летний Берглунд пять предыдущих сезонов провёл в Высшей Лиге Швеции, выступая за команду HV71. В минувшем сезоне защитник провёл 58 матчей в регулярном чемпионате Швеции, забросил две шайбы и сделал 13 результативных передач.

Всего в шведском чемпионате Берглунд провёл 589 матчей, забил 25 голов и сделал 135 результативных передач.

Kristofer Berglund spēlēs DINAMO RĪGA komandā pic.twitter.com/NpsDRWKBOa — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) May 29, 2019

Кристофер Берглунд на протяжении всей карьеры играл в Швеции. Помимо HV71 защитник выступал за такие клубы, как "Бьёркловен", "Лулео", "Ферьестад" и "Векшё Лэйкерс". За время своей профессиональной карьеры Берглунд дважды становился чемпионом Швеции (2011, 2017), а также провёл 9 матчей за национальную сборную.