Двукратный чемпион Швеции перешёл в рижское "Динамо"

Рижское "Динамо" подписало контракт со шведским защитником Кристофером Берглундом, сообщает официальный сайт латвийской команды.
30-летний Берглунд пять предыдущих сезонов провёл в Высшей Лиге Швеции, выступая за команду HV71. В минувшем сезоне защитник провёл 58 матчей в регулярном чемпионате Швеции, забросил две шайбы и сделал 13 результативных передач.
Всего в шведском чемпионате Берглунд провёл 589 матчей, забил 25 голов и сделал 135 результативных передач.
Kristofer Berglund spēlēs DINAMO RĪGA komandā pic.twitter.com/NpsDRWKBOa— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) May 29, 2019
Кристофер Берглунд на протяжении всей карьеры играл в Швеции. Помимо HV71 защитник выступал за такие клубы, как "Бьёркловен", "Лулео", "Ферьестад" и "Векшё Лэйкерс". За время своей профессиональной карьеры Берглунд дважды становился чемпионом Швеции (2011, 2017), а также провёл 9 матчей за национальную сборную.
Напомним, что ранее рижское "Динамо" заключило контракт с лучшим бомбардиром Немецкой Хоккейной Лиги (DEL) Якобом Берглундом из Швеции и американским защитником Беном Маршаллом. Кроме того, был подписан юный латвийский защитник Эдуард Янсонс, а также продлены контракты с Кристапом Сотниексом и Сергеем Гимаевым.