23 неромантичных признака того, что вы нашли свою вторую половинку

Вы можете считать, что вам удалось найти свою вторую половинку, если в ваших отношениях присутствуют эти 23 далеко не романтичных признака:

1. Вам действительно нравится вместе заниматься самыми обыденными вещами, например, покупать продукты, ходить в аптеку и даже убираться дома.

2. Обычный ужин на диване перед телевизором вам доставляет большее удовольствие, чем романтические совместные походы в ресторан.

3. Вы с большим аппетитом поедаете приготовленный обед или ужин в его присутствии, не заботясь о том, как в этот момент выглядите. Более того, совместная трапеза и является одним из ваших любимых видов времяпровождения.

4. В те моменты, когда он выглядит беззащитно, вы любите его особенно сильно. Например, когда он спит с открытым ртом.

5. В его компании вы можете позволить себе быть собой.

6. Хотя вы оба цените умение одеваться, вам обоим нравятся те моменты, когда вы выглядите по-домашнему - облачившись в тренировочные штаны и старые футболки.

7. Для вас вещи, которые он делает собственными руками, являются действительно желанными подарками.

8. Он не стесняется просить вас о помощи, когда в ней нуждается, то же самое можно сказать и о вас.

9. Вы не демонстрируете свою любовь к нему на публике. И поступаете так не из принципа, а потому что вам не нравится вести себя наигранно. Свое теплое отношение вы показываете глазами и улыбкой.

10. В трудные моменты вы всегда можете рассчитывать на его поддержку, а он - на вашу.

11. Вы можете открыто рассказывать об определенных физиологических особенностях вашего организма и даже вместе посмеяться над некоторыми из них.

12. Вы можете вместе пойти на свадьбу ваших друзей не ради пафосных тостов, а только для того, чтобы напиться и немного подурачиться в свое удовольствие.

13. Важнейшим показателем глубокой эмоциональной привязанности является то, что в общении вы пользуетесь специальным лексиконом. Это очень личный момент, так как эти слова обладают особым смыслом, о котором не догадываются другие люди.

14. Практически нет таких вещей, которых вы не знали бы о своем партнере. Это же можно сказать и о нем. Вы можете правильно ответить на 9 из 10 вопросов друг о друге.

15. Ваши слова нежности кажутся необычными и со стороны могут восприниматься как прозвища.

16. Вам совсем не противно заботиться о партнере, когда он болеет, потому что вы действительно переживаете о нем.

17. Бывает так, что вы достаете друг друга, и тогда не стесняетесь выражать раздражение. Но при этом вы оба не воспринимаете это всерьез.

18. Вы способны молчать в присутствии друг друга довольно длительное время, совершенно не чувствуя неловкости.

19. В его компании вы всегда можете позволить себе полностью расслабиться и отдохнуть. В такие моменты вам не приходится думать о том, чтобы найти какую-то тему для беседы или какое-то интересное совместное занятие.

20. Вы не станете заниматься в одиночку тем, чем он не хотел бы, чтобы вы занимались. Вы считаете это своего рода предательством.

Это может быть выпивка, просмотр телесериала или прогулка. Вы всегда делаете это вместе.

21. Вам больше нравится получать от него более практичные подарки, чем букеты цветов.

22. С ним рядом вы можете позволить себе расхохотаться в самых немыслимых ситуациях.