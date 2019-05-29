Анастасия Севастова вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Во втором раунде соревнований Севастова, которая занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге, переиграла Мэнди Минеллу из Люксембурга (100-я строчка рейтинга WTA). Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился со счётом 6:2, 6:4.

За это время Севастовой удалось выполнить четыре эйса, реализовать три брейк-понйта и ни разу не ошибиться при подаче. 33-летняя Минелла дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 2:0 в пользу Анастасии.