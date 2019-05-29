"Спасибо вам всем!": Ушаков опубликовал последнее селфи в кресле мэра

В среду, 29 мая, отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку. Чтобы сообщить о своем уходе подписчикам, лидер "Согласия" опубликовал последнее селфи в кресле градоначальника.
"Последнее селфи в кресле мэра Риги. Выборы в Европарламент прошли и сегодня я ухожу с должности, на которой, благодаря поддержке рижан и команды, проработал 10 лет", - начал свое послание Ушаков.
Экс-мэр подчеркнул, что теперь он будет бороться за ценности и идеалы "Согласия" на европейском уровне.
Ушаков также добавил, что продолжит оспаривать решение об отстранении с должности.
"И еще – в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным", - подчеркнул политик.
Напомним, Нил Ушаков был избран депутатом ЕП от "Согласия".