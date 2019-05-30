Особенности "беременной красоты": волосы, ногти, кожа и другие проблемы
Время ожидания появления на свет малыша в жизни каждой женщины - особенное. Оно несет новые ощущения, эмоциональные переживания, и в организме тоже происходит множество изменений. О том, с какими визуальными проблемами может столкнуться будущая мамочка, рассказывают дерматолог Veselības centrs 4 Линда Каптейне и специалист по эстетике, диетолог Гуна Хаверсоне.
Кожа лица
Кожа особенно чутко реагирует на перемены. Во время беременности может появиться так называемая "маска беременной", или коричневые пигментные пятна в районе кожи вокруг глаз. Чаще это нблюдается у женщин после 30 и с темным типом кожи.
Характерные коричневые или желтоватые пятна на лице - около глаз, на лбу, переносице, на щеках - могут появиться на 25-й неделе беременности. На выделение пигмента влияют женские гормоны - прогестерон и эстроген. Если имеется особенность появления пигментных пятен, нужно избегать интенсивного солнечного излучения.
Как веснушки, так и родинки могут стать темнее, а также могут появиться новые. Ореолы сосков также становятся более темными.
Интенсивность пигментации и скорость ее исчезновения у каждой женщины своя. Это зависит от типа кожи, гормональной функции и ее воздействия на кожу. Обычно пигментные пятна исчезают после рождения ребенка и кормления грудью, но в некоторых случаях остаются навсегда.
Рекомендации
- Принимая во внимание, что интенсивность пигментных пятен (так же, как и веснушек) зависит от UV-лучей, используйте во время беременности увлажняющие дневные кремы с защитой не менее SPF 40-60. Выбирайте солнцезащитный крем соответственно своему типу кожи. Например, при розацее ищите крем с пометкой AR, для комбинированной и жирной кожи - AKN.
- После родов желательно проконсультироваться с дерматологом и определить глубину пигментации дерматоскопически или в люминисцентном свете. Это поможет выбрать наиболее эффетивный метод устранения пятнышек. Витаминные кислоты А и С отбеливают кожу и особенно эффективны, если пигмент находится в эпидермисе. Если же он глубже, в слое дермы, то эффективней будут лазерные процедуры, при которых импульсы света разбивают окрашенные участки.
- Следует помнить, что любую из этих процедур нельзя делать в летний сезон.
Угри
У женщин, столкнувшихся с проблемой угрей, состояние кожи лица при беременности обычно улучшается. В свою очередь, у беременных, не имевших ранее угрей, они как раз могут впервые появиться. В большинстве случаев после родов кожа восстанавливается.
Рекомендации
- Во время беременности важно использовать средства по уходу в соответствии с типом кожи
- Следует избегать выдавливания угрей, чтобы в них не попала инфекция
- Если высыпания прогрессируют, угри мешают и портят настроение - лучше посетить дерматолога.
Выберите своего косметолога!
В период беременности следует по возможности посещать и косметолога. Во-первых, он порекомендует подходящую косметику для изменившегося состояния кожи. Во-вторых,
применяя соответствующие процедуры для лица, не только улучшит состояние кожи, но и подарит положительные эмоции, которые так важны женщине в ожидании новой Жизни.
Любая процедура для лица улучшит процесс обновления клеток кожи, а значит, и внешний вид: освежит цвет лица, улучшит эластичность кожи и предотвратит появление новых морщинок.
Подходящие процедуры для лица помогут уберечь от усиленного появления пигментных пятнышек.
Тело
На теле так же, как и на лице, возможны визуальные изменения. И это не только увеличение веса, но и новообразования - бородавки и паппиломы, которые до этого как бы дремали. Эти образования вирусного происхождения, и во время беременности их рост объясняется ослаблением общего иммунитета.
Иногда в беременность увеличиваются родинки. Это происходит под влиянием усиления гормональной активности и содержания в них рецепторов эстрогена.
Это нормальный процесс, и для серьезных переживаний нет повода.
Пигментация может усилиться и в районе живота, на кончиках сосков и в области гениталий, что также является нормальным явлением.
Так как в период беременности циркуляция крови повышена, увеличивается количество крови, кровотоки работают активно - ладони часто горячие и красные, есть большая вероятность появления гемангиом и паутинкообразных невусов. В третьем триместре возможно появление зуда, который вызван усиленным выделением желчи в кровь.
Кожа становится суше. Щитовидная железа также усиленно работает, вызывая потоотделение, могут появиться красные сухие пятна на коже.
Возможны и специфические проявления на коже - различные высыпания с сильным зудом, которые характерны именно для беременных. И все же их необходимо исследовать и лечить, чтобы не получить необратимые последствия.
Рекомендации
- В беременность новообразований практически не избежать. Если ликвидировать папилломы, родинки - они могут снова появиться, поэтому лучше все же дождаться рождения малыша.
- Если зуд сильный, рекомендуется применять освежающие кремы, а если необходимо - антигистаминные препараты внутренне.
- Используйте косметические средства с усиленной SPF-защитой, чтобы уменьшить вероятность того, что новообразования перейдут в статус хронических.
- Не стоит загорать и посещать солярий.
Растяжки
Если вышеперечисленные проблемы коснутся не всех женщин, то объем тела, возросший вследствие гормональной деятельности, на который так остро реагирует кожа, ждет практически каждую. Одна из самых распространенных проблем беременных - растяжки. Чаще всего они появляются в третьем триместре, со стремительным увеличением массы тела. На появление растяжек влияют гормональные факторы, прирост веса, степень физической активности, качество ежедневного ухода за кожей, сам ход беременности и, наконец, генетика. В период ожидания малыша появляется и целлюлит, ведь ритм жизни неизбежно замедляется, женщина становится малоподвижной.
Однако целлюлит и прирост веса не стоит вопринимать драматично - в большинстве случаев эти проблемы нормализуются в период кормления грудью.
Прибавка в весе до 16 кг абсолютно нормальна. Если прибавка достигла 20-25 кг - это уже большой запас веса, от него не получится избавиться за короткое время.
Рекомендации
- Перед планированием беременности желательно посещать процедуры, улучшающие эластичность кожи, укрепляющие ее, делать лимфодренаж
- Если образовались растяжки - полностью их ликвидировать не удастся. Конечно, существуют приемы - например, устранение с помощью пластической хирургии. Другие эстетические медицинские методы лишь улучшат общий вид и сделают проблему менее заметной. Поэтому лучше всего не допускать их появления, тщательно ухаживая за кожей
- Обязательно регулярно, ежедневно ухаживайте за кожей с самого начала беременности, увлажняйте и питайте подходящими косметическими продуктами. При этом к их выбору нужно подходить ответственно и перед употреблением внимательно изучить состав. Кожа покрывает обширную площадь нашего тела, и надо понимать, что она впитывает вещества, которые могут навредить малышу.
- Раз-два в месяц делайте пилинг всего тела, чтобы кожа лучше дышала и улучшалась ее эластичность - это хорошая профилактика растяжек.
- В течение всего периода беременности посещайте легкие релаксирующие массажи, особенно если у вас малоподвижный образ жизни и большую часть времени вы проводите стоя, сидя или лежа. Любой массаж улучшит кровообращение и состояние организма в целом. Доказано, что применение массажа предотвращает появление растяжек и отечности.
- Если есть лишний вес, проблемные вены и отечность, то до конца беременности показан и мануальный и механический лимфодренаж, к тому же помогающий лучше снабдить кровью малый таз.
Консультируйтесь со специалистом!
Проводя мероприятия, направленные на улучшение своего внешнего вида, важно согласовать их со своим гинекологом, чтобы достигнуть по возможности лучших результатов и не нанести вред еще не родившемуся малышу.
Сбалансированное питание, достаточно интенсивная физическая активность, правильный уход за кожей - все это в совокупности гарантирует хороший эстетический вид во время беременности, а также легкое восстановление после родов.
Волосы и ногти
Обычно волосы в период беременности становятся крепкими, пышными и блестящими. Это результат действия прогестерона и того, что организм активно вырабатывает гормоны роста, необходимые для полноценного развития малыша. У женщины может усилиться также рост волоc на теле, но после родов ситуация нормализуется.
Зато через 2-3 месяца после появления малыша волосы усиленно выпадают, становятся ломкими и сухими, так как стремительно падает уровень прогестерона,
еще не налажен общий гормональный фон и мамочка, кормя грудью, отдает очень много микроэлементов, белков и других важных для организма веществ, которые возобновляются слишком медленно.
Их нехватка сказывается на состоянии волос, ногтей, иногда портятся зубы. Этому способствуют также недостаток железа, цинка, кальция, витаминов в организме и стресс, возможная послеродовая депрессия, а также внешние факторы - пыльная среда, кондиционеры воздуха, ультрафиолетовое излучение, химическая обработка волос, неподходящие средства по уходу… Восстановление волос занимает от 1 до 15 месяцев после родов.
Рекомендации
- После родов желательно продолжать употреблять специальные витамины для беременных. Если не кормите малыша грудью, то можно провести 3-месячный курс восстановления волос, используя специальные витамины.
- Чтоб улучшить структуру волоса - используйте срества для волос, в составе которых содержится протеин. Рекомендуется не отбеливать и не слишком часто красить волосы.
- Для усиления роста волос а также для улучшения самочувствия и кровеносного давления подойдет массаж волосяной части головы и черепа.
- Если волосы усиленно выпадают, проконсультируйтесь с трихологом.
Ногти, как и волосы, во время беременности становятся крепче. Если ногтевая пластина отслаивается, это может говорить о недостатке железа, который очень необходим в этот период.
С рождением ребенка и во время кормления грудью ногти становятся хрупкими, иногда шершавыми, теряют свой блеск, однако со временем их состояние улучшается.
Ступни
Затрудненное снабжение кровью стоп может снизить стойкость защиты ногтей кожи против грибка. С прибавлением веса, когда в ногах затруднен отток лимфы и венозной крови, ноги отекают, растет риск инфицирования грибком.
К тому же в последние недели срока, когда вес значительно прибавился, могут появиться натоптыши, мозоли, утолщение кожи на стопах.
Рекомендации
- Не носите узкую, неудобную обувь, в которой стопа сжата, ноги усиленно потеют.
- Выбирайте обувь на низком (до 4 см) каблуке, не сидите со скрещенными ногами. Если возможно - приподнимайте ноги повыше (например, отдыхая на диване, смотря ТВ).
- Чтобы вовремя предупредить появление проблем с ногами, раз в месяц посещайте подолога, делайте массаж стоп и используйте соответствующие средства по уходу.
- Посещая баню или бассейн, надевайте тапочки, ведь любая микротравма может вызвать развитие инфекции. Также в любых общественных местах купания используйте противогрибковые средства.
И при их выборе проконсультируйтесь с врачом, так как некоторые противогрибковые препараты нельзя употреблять беременным.
- Посещая мастера маникюра или педикюра, обратите внимание, аккуратен ли мастер, достаточно ли уделяет внимания вопросам стерильности инструментов.
- Особенно тщательно и бережно обрабатывайте ногти! Так же, как и зубная щетка, у каждого члена семьи должны быть свои инструменты для обработки ногтей.
- Из-за изменений структуры ногтей заботиться о них нужно больше - пить укрепляющие витамины, применять маски для ногтей, укрепители, стараться избегать соприкосновения с бытовой химией - стиральным порошком, средствами для мытья посуды и другими веществами, неблагоприятно влияющими на состояние ногтей.
Важно понимать, что одних процедур недостаточно ни во время беременности, ни после. Для хорошего самочувствия и здорового внешнего вида крайне важно пить достаточно воды, правильно питаться, быть физически активной. Если женщина следит за своей внешностью под наблюдением специалистов, то растяжек либо не случится, либо они будут минимальны, как и прибавление в весе - не критическим, а в пределах нормы.
И еще, будущие мамочки, помните главное: вы невероятно красивы!
Статья подготовлена в сотрудничестве с Magnesium Diasporal Direkt.