Особенности "беременной красоты": волосы, ногти, кожа и другие визуальные проблемы

Консультируйтесь со специалистом!

Проводя мероприятия, направленные на улучшение своего внешнего вида, важно согласовать их со своим гинекологом, чтобы достигнуть по возможности лучших результатов и не нанести вред еще не родившемуся малышу.

Сбалансированное питание, достаточно интенсивная физическая активность, правильный уход за кожей - все это в совокупности гарантирует хороший эстетический вид во время беременности, а также легкое восстановление после родов.

Волосы и ногти

Обычно волосы в период беременности становятся крепкими, пышными и блестящими. Это результат действия прогестерона и того, что организм активно вырабатывает гормоны роста, необходимые для полноценного развития малыша. У женщины может усилиться также рост волоc на теле, но после родов ситуация нормализуется.

Зато через 2-3 месяца после появления малыша волосы усиленно выпадают, становятся ломкими и сухими, так как стремительно падает уровень прогестерона,

еще не налажен общий гормональный фон и мамочка, кормя грудью, отдает очень много микроэлементов, белков и других важных для организма веществ, которые возобновляются слишком медленно.

Их нехватка сказывается на состоянии волос, ногтей, иногда портятся зубы. Этому способствуют также недостаток железа, цинка, кальция, витаминов в организме и стресс, возможная послеродовая депрессия, а также внешние факторы - пыльная среда, кондиционеры воздуха, ультрафиолетовое излучение, химическая обработка волос, неподходящие средства по уходу… Восстановление волос занимает от 1 до 15 месяцев после родов.

ФОТО: Pixabay

Рекомендации После родов желательно продолжать употреблять специальные витамины для беременных. Если не кормите малыша грудью, то можно провести 3-месячный курс восстановления волос, используя специальные витамины.

Чтоб улучшить структуру волоса - используйте срества для волос, в составе которых содержится протеин. Рекомендуется не отбеливать и не слишком часто красить волосы.

Для усиления роста волос а также для улучшения самочувствия и кровеносного давления подойдет массаж волосяной части головы и черепа.

Если волосы усиленно выпадают, проконсультируйтесь с трихологом.

Ногти, как и волосы, во время беременности становятся крепче. Если ногтевая пластина отслаивается, это может говорить о недостатке железа, который очень необходим в этот период.

С рождением ребенка и во время кормления грудью ногти становятся хрупкими, иногда шершавыми, теряют свой блеск, однако со временем их состояние улучшается.

Ступни

Затрудненное снабжение кровью стоп может снизить стойкость защиты ногтей кожи против грибка. С прибавлением веса, когда в ногах затруднен отток лимфы и венозной крови, ноги отекают, растет риск инфицирования грибком.

К тому же в последние недели срока, когда вес значительно прибавился, могут появиться натоптыши, мозоли, утолщение кожи на стопах.

ФОТО: Pixabay

Рекомендации Не носите узкую, неудобную обувь, в которой стопа сжата, ноги усиленно потеют.

Выбирайте обувь на низком (до 4 см) каблуке, не сидите со скрещенными ногами. Если возможно - приподнимайте ноги повыше (например, отдыхая на диване, смотря ТВ).

Чтобы вовремя предупредить появление проблем с ногами, раз в месяц посещайте подолога, делайте массаж стоп и используйте соответствующие средства по уходу.

Посещая баню или бассейн, надевайте тапочки, ведь любая микротравма может вызвать развитие инфекции. Также в любых общественных местах купания используйте противогрибковые средства. И при их выборе проконсультируйтесь с врачом, так как некоторые противогрибковые препараты нельзя употреблять беременным. Посещая мастера маникюра или педикюра, обратите внимание, аккуратен ли мастер, достаточно ли уделяет внимания вопросам стерильности инструментов.

Особенно тщательно и бережно обрабатывайте ногти! Так же, как и зубная щетка, у каждого члена семьи должны быть свои инструменты для обработки ногтей.

Из-за изменений структуры ногтей заботиться о них нужно больше - пить укрепляющие витамины, применять маски для ногтей, укрепители, стараться избегать соприкосновения с бытовой химией - стиральным порошком, средствами для мытья посуды и другими веществами, неблагоприятно влияющими на состояние ногтей.

Важно понимать, что одних процедур недостаточно ни во время беременности, ни после. Для хорошего самочувствия и здорового внешнего вида крайне важно пить достаточно воды, правильно питаться, быть физически активной. Если женщина следит за своей внешностью под наблюдением специалистов, то растяжек либо не случится, либо они будут минимальны, как и прибавление в весе - не критическим, а в пределах нормы.

И еще, будущие мамочки, помните главное: вы невероятно красивы!