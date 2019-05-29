Борис Джонсон предстанет перед судом за ложь о Brexit

Иск в суд был подан 29-летним предпринимателем Маркусом Боллом. По словам бизнесмена, Джонсон врал, когда утверждал, что Британия выплачивает Евросоюзу 350 млн фунтов стерлингов еженедельно. Для начала судебного процесса Болл собрал 200 000 фунтов в пожертвованиях.

Бизнесмен обвиняет представителя Консервативной партии в должностном преступлении - до референдума Джонсон занимал должность мэра Лондона и работал в парламенте. Согласно законам Британии, за данное преступление может грозить наказание в виде пожизненного тюремного срока.

"Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение", - так в 2016 году выглядел один из основных лозунгов кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Надпись была размещена на красном агитационном автобусе сторонников Brexit.

Заявление о 350 млн фунтов было опровергнуто Британским статистическим ведомством в мае того же года. Учреждение подчеркнуло, что эти данные являются ложными и "подрывают веру в официальную статистику".

Борис Джонсон на фоне знаменитого красного автобуса во время агитационной кампании за Brexit. ФОТО: Reuters/ScanPix

Как отмечает BBC, выплаты Британии в бюджет ЕС в 2015 году составили в 2,1 раза меньше, чем утверждали сторонники Brexit. Кроме того в годы после референдума данные отчисления были в три с половиной раза меньше, чем указанные авторами лозунга 350 млн фунтов.

На минувшей неделе Магистратский суд Вестминстера начал рассмотрение дела, в то время как о решении вызвать самого Джонсона в суд было объявлено в среду, 29 мая.

Юристы экс-мэра Лондона считают иск "политическим трюком". Они не согласны с тем, что Джонсон злоупотреблял своим политическим авторитетом или недостойно себя вел, будучи мэром и парламентарием.

Между тем юристы предпринимателя Болла утверждают, что иск вовсе не касается выхода Великобритании из ЕС как процесса.

"Неважно, лейборист ты, консерватор или либеральный демократ, за выход ты из ЕС или против. Демократия требует честности и ответственности от тех, кто занимает офциальные посты. Поведение же Бориса Джонсона не было ни ответственным, ни честным. Оно, как мы утверждаем, было преступным", - заявил на прошлой неделе в суде адвокат Льюис Пауэр.

После референдума по Brexit один из его сторонников, бывший лидер партии UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства - прим. ред.) в эфире передачи Good Morning Britain заявил, что лозунг о 350 миллионах в неделю был "ошибкой". По словам политика, он не опровергал его, потому что не хотел "стрелять в своих" во время агитационной кампании.

Сам же Джонсон утверждал, что информация о сотнях миллионах фунтов правдива. Кроме того политик не раз повторял этот лозунг после референдума. В 2018 году он даже заявил в интервью газете The Guardian, что 350 млн фунтов в неделю - это было преуменьшение, а на самом деле Британия уже скоро должна была бы отдавать Евросоюзу 438 млн фунтов в неделю.