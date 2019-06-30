От величайшего спортсмена и кумира миллионов до депрессии и мыслей о суициде. История Майкла Фелпса

23-кратный олимпийский чемпион, обладатель семи мировых рекордов, кумир миллионов американский пловец Майкл Фелпс переживает не лучший период своей жизни. Спортсмен на протяжении долгого времени страдает от депрессии и по собственному признанию в какой-то момент начал задумываться о суициде. Сегодня, 30 июня, одному из величайших спортсменов в истории исполняется 34 года.

I struggled with anxiety and depression and questioned whether or not I wanted to be alive anymore. It was when I hit this low that I decided to reach out and ask for the help of a licensed therapist. This decision ultimately helped save my life. You don’t have to wait for things — Michael Phelps (@MichaelPhelps) May 26, 2019

"Я страдал от депрессии и даже задумывался о том, хочу ли жить дальше. И вот когда я дошёл до этого, я решил попросить помощи у лицензированного специалиста. Это решение спасло мою жизнь. Нельзя ждать, пока до такого дойдёт", - написал Фелпс в своём Twitter.

Подобные слова для многих были шоком, ведь со стороны жизнь Фелпса выглядела идеальной. Востребованный спортсмен, победитель четырёх Олимпиад подряд, многократный рекордсмен, многомиллионные контракты с ведущими брендами, красавица жена с титулом "Мисс Калифорния 2010", двое детей. Майкл, очнись! Жизнь прекрасна!

Проблемы Фелпса начались ещё в детстве. Спортсмен признавался, что в юные годы страдал синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Уже в зрелом возрасте Фелпс столкнулся с депрессией. Сам спортсмен объясняет её тем, что больше не мог "оправдывать амплуа супер-человека", который способен на всё.

"Никто не хочет видеть слабых спортсменов, но это абсолютно неправильно. Мы такие же люди, которые нуждаются в помощи", - рассказывал пловец.

Врач Фелпса рассказал, что профессиональные и известные спортсмены склонны к проявлениям депрессии. На них оказывается огромное давление, весь мир следит за каждым их шагом и не понимает, как у такого успешного человека могут вообще быть какие-либо проблемы. Подобное непонимание ещё больше усиливает психологические проблемы профессиональных спортсменов.

В 2014 году у Фелпса начались проблемы с алкоголем. Он начал пропускать тренировки, посещать ночные клубы, казино, ругаться с тренером и в какой-то момент вовсе хотел завязать со спортом, но подписанные контракты помешали ему это сделать. Алкоголь довёл Фелпса до ареста, после того как он сел за руль, пересёк двойную сплошную и превысил скорость. Фелпса наказали годовым условным сроком и отстранили от разных соревнований.

Тренер Фелпса Боб Боумен признавался, что боялся за своего подопечного, так как он в какой-то момент мог наложить на себя руки. Сам Фелпс вспоминая период ареста и судебных разбирательств признаётся, что это было самое тяжёлое время в его жизни.

"Я стоял на коленях у себя дома и рыдал. Так плохо мне ещё никогда не было", - вспоминал Майкл.

Обычно подобное поведение свойственно разбалованным известным людям, которые словили "звёздную болезнь". В случае с Фелпсом это совсем другой случай. Спортсмен переживал из-за случившегося, искренне раскаивался, ненавидел себя и считал, что всех подвёл. Это, конечно же, усиливало проблемы внутри головы Майкла.

Понимая, в какой ситуации он оказался, Фелпс не задумываясь отправился в клинику, где полтора месяца проходил курс реабилитации. С алкоголем было покончено. Чемпион начал уделять больше времени себе, отдыху, восстановлению и в 2015 году выиграл три золотых медали на чемпионате США по плаванию.

Год спустя Фелпс привёз с Олимпийских Игр в Рио пять золотых медалей и вскоре завершил спортивную карьеру.

"Всю жизнь я провёл в бассейне. Пришло время начать новую жизнь на суше. Всё-таки жизнь важнее, чем золотые медали", - признался американец.

Сегодня Фелпс помогает подросткам, которые сталкиваются с депрессией, травлей в школе и психологическими заболеваниями. Спортсмен уверен, что победить депрессию полностью - невозможно, но нужно быть к этому готовым, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее.