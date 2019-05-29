Фото: Российская теннисистка поразила зрителей своими бицепсами

Российская теннисистка Виталия Дьяченко восхитила зрителей Открытого чемпионата Франции в матче первого раунда против американки Серены Уильямс.
В первом же круге "Ролан Гаррос" Дьяченко досталась одна из самых сложных соперниц - легендарная Серена Уильямс. Американка проиграла в первой партии 2:6, но в двух последующих сетах одержала уверенную победу - 6:1, 6:0.
Несмотря на поражение на старте турнира в Париже, Дьяченко восхитила болельщиков своей физической формой и накачанными руками. Фотографии россиянки моментально разлетелись по социальным сетям, где Дьяченко уже прозвали "супергероем из комиксов" и "руки-базуки".
Издание Yahoo Sports Australia написало ироничную статью, а в заголовок вынесло фразу "Рафа, подвинься!". В тексте самой стать отмечается, что у испанского теннисиста Рафаэля Надаля появился серьёзный конкурент в плане размера бицепса.
Если заглянуть в Instagram Дьяченко, то сразу становится понятно, что всё дело в ракурсе и моменте, когда была сделана фотография. На самом деле, в жизни, Виталия выглядит очень женственно и по праву считается одной из самых красивых теннисисток России.