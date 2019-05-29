Фото: Российская теннисистка поразила зрителей своими бицепсами

В первом же круге "Ролан Гаррос" Дьяченко досталась одна из самых сложных соперниц - легендарная Серена Уильямс. Американка проиграла в первой партии 2:6, но в двух последующих сетах одержала уверенную победу - 6:1, 6:0.

Несмотря на поражение на старте турнира в Париже, Дьяченко восхитила болельщиков своей физической формой и накачанными руками. Фотографии россиянки моментально разлетелись по социальным сетям, где Дьяченко уже прозвали "супергероем из комиксов" и "руки-базуки".

Виталия Дьяченко ФОТО: THOMAS SAMSON/AFP/SCANPIX

Издание Yahoo Sports Australia написало ироничную статью, а в заголовок вынесло фразу "Рафа, подвинься!". В тексте самой стать отмечается, что у испанского теннисиста Рафаэля Надаля появился серьёзный конкурент в плане размера бицепса.