"Это было небольшое предательство". Депутат KPV LV покинула партию

Далее она решила работать как независимый депутат.

Решение связано как с происходящим во фракции, так и с голосованием большинства фракции на выборах президента Латвии, пояснила политик.

О выходе из партии KPV LV думает и "внутренний оппозиционер" Катрина Спруде.

По ее словам, после выборов президента страны осталась горечь.

"Это было небольшое предательство. Конечно, я очень серьезно обдумываю уход из партии", - сказала Спруде, заметив, что она еще не приняла окончательного решения о выходе из партии, потому что не хочет, чтобы оно было основано на эмоциях.

По словам Спруде, решение она собирается принять в ближайшее время, однако подождет до того момента, когда фракция выдвинет своих представителей в парламентскую следственную комиссию по вопросам системы компонента обязательной закупки электроэнергии (КОЗ).

"Если они направят туда людей, которые не способны решить эту проблему, это станет последней точкой", - пояснила депутат.

Сегодня решение о выходе из партии и фракции уже приняла Линда Лиепиня, объяснив это ситуацией во фракции и неприемлемым для нее голосованием на выборах президента Латвии.

Изначально из списка KPV LV в парламент были избраны 16 депутатов, однако позже из фракции был исключен Алдис Гобземс. Таким образом, на данный момент во фракции работают 15 парламентариев, однако в начале июня Сейм рассмотрит вопрос о выдаче руководителя фракции Атиса Закатистова для уголовного преследования. Если выдача произойдет, депутат потеряет право на участие в заседаниях Сейма.

Как сообщалось ранее, Сейм сегодня избрал на должность президента Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса, которого выдвинули на должность представители правящей коалиции.

За его кандидатуру проголосовал 61 депутат.

Всего на должность президента выдвигались три кандидата: Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат KPV LV Дидзис Шмитс.

Кандидатуру Шмитса поддержали 24 депутата — парламентарии партии "Согласие", Гобземс, а также внутренние оппозиционеры KPV LV - Лиепиня, Спруде и сам Шмитс. Против его кандидатуры проголосовали 69 парламентариев.